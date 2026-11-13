Người Dao quần chẹt giữ gìn bản sắc văn hóa

Mới đây, lớp học tiếng nói, chữ viết và lớp học thêu hoa văn trang phục truyền thống dân tộc Dao được mở tại thôn Khe Rộng. Gần 40 học viên là những người dân trong thôn tham gia các lớp học vào chiều và tối thứ 2, 4, 6 hằng tuần. Thời gian học dù sẽ kéo dài 1 năm vẫn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các học viên.

Tham gia lớp học, anh Triệu Đức Tiến chia sẻ: “Là người trẻ, tôi thấy việc bảo tồn tiếng nói, chữ viết của dân tộc Dao mang ý nghĩa rất lớn. Tôi mong muốn các thầy truyền dạy cho thế hệ trẻ, để văn hóa truyền thống không bị mai một”. Chị Triệu Thị Hoa tham gia lớp học thêu hoa văn trang phục cho biết: “Phụ nữ người Dao có truyền thống thêu thùa. Tôi muốn tham gia lớp học để nâng cao tay nghề, giữ gìn bản sắc dân tộc”.

Những năm qua, bằng tình yêu và trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, cộng đồng người Dao quần chẹt ở thôn Khe Rộng đã mở 5 lớp học tiếng nói, chữ viết và thêu hoa văn trang phục truyền thống dân tộc. Các lớp học được khởi nguồn từ chính sự trăn trở, tâm huyết của những người am hiểu sâu sắc bản sắc văn hóa trong cộng đồng người Dao ở thôn.

Là người có uy tín trong cộng đồng người Dao ở thôn Khe Rộng, cũng là nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, ông Dương Trung Hưng có đóng góp lớn trong việc mở những lớp học này. Ông Dương Trung Hưng chia sẻ: “Lo bản sắc văn hóa sẽ bị mai một nên thời gian qua, chúng tôi đã cùng nhau mở các lớp học”.

Ông Dương Trung Hưng giảng dạy tại lớp tiếng nói, chữ viết người Dao. Điều làm ông vui nhất là sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Đó là động lực để ông đứng lớp giảng dạy hằng ngày.

Ông Dương Trung Hưng cho biết: “Trong 4 lớp học được mở trước đó, có 2 lớp học trong 3 tháng và 2 lớp học 1 năm. Dù người dân bận sản xuất nông nghiệp, thời gian học dài nhưng các buổi học đều đông đủ học viên tham gia. Đến nay đã có 84 người hoàn thành các chương trình học tập từ 4 lớp học. Những người học tập xong tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, truyền dạy lại cho con cháu trong gia đình”.

Cũng như ông Dương Trung Hưng, bà Dương Thị Sự là người dạy thêu cũng luôn trăn trở việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bà Sự biết thêu từ khi còn nhỏ nên hiểu những giá trị bản sắc từ nghề truyền thống này. Tại các lớp học thêu, bà đều tham gia giảng dạy nhiệt tình. Những điều bà truyền dạy không chỉ đơn thuần là kỹ thuật.

Bà Sự chia sẻ: “Ngoài kỹ thuật thêu, chúng tôi muốn truyền dạy về giá trị bản sắc của bộ trang phục để người học hiểu được việc phải giữ gìn cho đời sau”. Sự tâm huyết của người dạy, sự nhiệt tình của người học đã và đang tạo nên những lớp học ý nghĩa ở Khe Rộng.

Tình yêu và những nỗ lực giữ gìn bản sắc văn hóa trong cộng đồng người Dao quần chẹt ở thôn Khe Rộng đã và đang được thực hiện bằng những việc làm cụ thể, giúp bản sắc văn hóa truyền thống được lan tỏa trong cộng đồng và gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ.