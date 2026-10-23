Người dành trọn đam mê cho văn hóa Mường

Ông Đinh Minh Suất trong không gian văn hoá dân tộc Mường.

Gắn bó với nghề may trang phục truyền thống tại nhà từ lâu, ông Đinh Minh Suất luôn nuôi dưỡng niềm đam mê tìm hiểu di sản văn hoá dân tộc Mường. Năm 2022, ông bắt đầu vận động bà con dân tộc Mường trong bản lập nhóm chung niềm đam mê, tích cực sưu tầm các đồ dùng, hiện vật gắn liền với đời sống sinh hoạt truyền thống. Ông tự tay bài trí, phục dựng một không gian văn hóa ngay tại ngôi nhà của mình, biến nơi đây thành điểm hẹn giao lưu văn hóa Mường. Ông còn tích cực vận động, truyền dạy văn hóa cho thế hệ trẻ và khởi xướng thành lập Câu lạc bộ Xứ Mường Bắc Yên từ năm 2023. Dưới sự dẫn dắt của ông, câu lạc bộ hiện đã thu hút 32 thành viên cùng chung tay gìn giữ bản sắc dân tộc.

Ông Đinh Minh Suất may trang phục truyền thống dân tộc Mường.

Cùng với tạo dựng không gian sinh hoạt chung, ông Đinh Minh Suất trực tiếp nghiên cứu và sáng tác 10 bài hát, bài thơ song ngữ phản ánh đời sống hằng ngày, ca ngợi quê hương, đất nước. Trong đó, có 4 tác phẩm tiêu biểu được đăng tải trên Tạp chí Suối Reo, gồm: “Ngày hội Đang Mường”, “Bắc Yên ngày mới - Vui đại đoàn kết”, “Pước tiếp Pổ Tả - bước tiếp Cha Ông” và “Kháng pách nhở công eng - Tháng bảy nhớ công anh”.

Ông Suất chia sẻ: Hằng tuần, tôi thường tìm đến nhà các nghệ nhân trong bản để động viên mọi người cùng tham gia sinh hoạt nhằm chung tay giữ gìn bản sắc, trực tiếp đến các gia đình dạy các em nhỏ những làn điệu Đang Mường với mong muốn thế hệ mai sau không quên cội nguồn.

Ông Đinh Minh Suất dạy cháu nhỏ hát Đang Mường.

Đam mê tìm hiểu di sản văn hoá dân tộc Mường, ông Suất còn tích cực ứng dụng công nghệ để giới thiệu nét đẹp dân tộc trên không gian số. Ông đã lập kênh YouTube “Xứ Mường TV”, đến nay đã thu hút hơn 23.100 người đăng ký với hơn 3.500 video được đăng tải, góp phần đưa những hình ảnh, làn điệu dân ca và nét đẹp đời sống của đồng bào Mường tiếp cận rộng rãi tới mọi người.

Ông Lừ Văn Hoà, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Yên, đánh giá: Ông Đinh Minh Suất rất tích cực đưa câu lạc bộ Xứ Mường Bắc Yên tham gia giao lưu văn hóa tại các tỉnh và các sự kiện lớn của địa phương. Không gian văn hóa Mường do ông phục dựng phản ánh rất phong phú, toàn diện bản sắc dân tộc, tạo không gian để cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ được tham quan, tìm hiểu và học về văn hóa truyền thống của dân tộc.

Ông Đinh Minh Suất nghiên cứu sách về văn hóa dân tộc Mường.

Trân trọng và gắn bó sâu sắc với văn hóa nguồn cội, ông Đinh Minh Suất vẫn miệt mài mỗi ngày với những việc làm thiết thực nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc Mường. Sự cống hiến thầm lặng của ông cùng những người tâm huyết đang góp phần thắp sáng và lan tỏa các giá trị truyền thống, để nét đẹp văn hóa ấy tiếp tục sống mãi trong đời sống hôm nay và mai sau.