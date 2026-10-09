Người đảng viên tiên phong trong ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Đồng chí Phạm Sỹ Nguyên, Phó Quản đốc Phân xưởng Tự động, Chi bộ Trung tâm Dịch vụ sửa chữa, Đảng bộ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 4/2019, đồng chí Phạm Sỹ Nguyên luôn xác định vai trò của người đảng viên không chỉ thể hiện ở việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, mà quan trọng hơn là cụ thể hóa bằng hành động và hiệu quả trong công việc.

Tinh thần ấy càng được thể hiện rõ trong bối cảnh Đảng bộ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đang triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Phạm Sỹ Nguyên (hàng đầu thứ 2 từ trái qua) tham gia diễn tập xử lý sự cố tại Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận

Chủ động tìm lời giải từ thực tiễn sản xuất

Công tác tại Phân xưởng Tự động, Trung tâm Dịch vụ sửa chữa - đơn vị đòi hỏi yêu cầu cao về chuyên môn, độ chính xác và khả năng xử lý các tình huống kỹ thuật phức tạp - đồng chí Phạm Sỹ Nguyên luôn đặt trách nhiệm và hiệu quả công việc lên hàng đầu.

Trực tiếp làm việc với hệ thống thiết bị nhị thứ tại các cụm nhà máy thủy điện Đa Nhim - Sông Pha, Hàm Thuận - Đa Mi và Nhà máy điện mặt trời Đa Mi, đồng chí không bằng lòng với những phương thức xử lý theo lối mòn hay phụ thuộc hoàn toàn vào chuyên gia nước ngoài.

Từ những vấn đề nảy sinh trong thực tế vận hành, đồng chí chủ động nghiên cứu, rà soát hệ thống, xác định các bài toán kỹ thuật cần giải quyết, từ đó tìm kiếm những giải pháp phù hợp nhằm tối ưu thiết bị, rút ngắn thời gian dừng máy và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Dấu ấn nổi bật trong quá trình công tác của đồng chí Phạm Sỹ Nguyên là 9 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận trong giai đoạn 2021 - 2025. Các sáng kiến tập trung giải quyết những yêu cầu thực tế trong sản xuất, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao độ tin cậy của thiết bị và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định.

Đây cũng là một trong những minh chứng cụ thể cho việc đưa tinh thần đổi mới sáng tạo vào từng vị trí công tác, biến yêu cầu về ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số thành những giải pháp có giá trị thực tiễn.

Đồng chí Phạm Sỹ Nguyên nhận giấy khen “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2021 - 2025)”

Không chỉ sáng tạo, còn lan tỏa tri thức

Không giữ kiến thức và kinh nghiệm cho riêng mình, đồng chí Phạm Sỹ Nguyên luôn chủ động chia sẻ, hướng dẫn và hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Từ kinh nghiệm thực tế, đồng chí đã biên soạn các tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn cụ thể quy trình nạp chương trình PLC kích từ, cấu hình rơle cho đội ngũ nhân viên vận hành. Qua đó, giúp cán bộ, nhân viên nâng cao khả năng làm chủ thiết bị, tự tin hơn trong xử lý sự cố và giảm dần sự phụ thuộc vào hỗ trợ từ bên ngoài.

Việc chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và cùng đồng nghiệp nâng cao năng lực chuyên môn cũng góp phần xây dựng môi trường làm việc chủ động, đoàn kết và cùng tiến bộ tại Chi bộ Trung tâm Dịch vụ sửa chữa và Đảng bộ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Trong quá trình công tác, đồng chí Phạm Sỹ Nguyên đã được ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng như Bằng khen của Bộ Công thương năm 2012, nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, giấy khen của Tổng công ty Phát điện 1.

Đặc biệt, danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2021 - 2025)” tiếp tục ghi nhận quá trình phấn đấu bền bỉ, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của đồng chí trong công tác chuyên môn cũng như xây dựng tổ chức Đảng.

Từ thực tiễn công việc, những đảng viên như đồng chí Phạm Sỹ Nguyên đang góp phần đưa các chủ trương về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bảo đảm an ninh năng lượng vào hoạt động sản xuất cụ thể tại đơn vị.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động tìm tòi giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn kỹ thuật, đồng chí đã góp phần làm rõ hình ảnh người đảng viên trong giai đoạn mới: vững vàng về bản lĩnh, trách nhiệm trong công việc, giỏi chuyên môn, chủ động đổi mới và sẵn sàng chia sẻ tri thức vì sự phát triển chung của tập thể.

Qua đó, đồng chí cũng góp phần lan tỏa 5 giá trị văn hóa cốt lõi “Niềm tin - Chất lượng - Tiên phong - Sáng tạo - Trách nhiệm”, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Tổng công ty Phát điện 1 và ngành Điện lực Việt Nam.