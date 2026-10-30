Người đảng viên tiên phong trên quê hương Lang Minh

Đảng viên Lê Công Huỳnh, Chi bộ ấp Lang Minh, xã Xuân Phú chăm sóc măng cụt.

Để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ ở địa phương vừa chăm lo kinh tế gia đình, ông chọn trồng măng cụt trên diện tích 1,2ha. Đây là loại cây chưa được nông dân ấp Lang Minh trồng phổ biến bởi phải mất 6-7 năm mới bắt đầu cho trái, thời gian thu hồi vốn dài. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, ông nhận thấy măng cụt có ưu điểm dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, ít sâu bệnh, giá trị kinh tế cao và có thể trồng xen với nhiều loại cây khác.

Mạnh dạn đầu tư, kiên trì chăm sóc, đến nay vườn măng cụt của gia đình ông phát triển xanh tốt, mang lại thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm. Kết quả này cho thấy sự năng động, tinh thần dám nghĩ, dám làm của người đảng viên trong phát triển kinh tế.

Không chỉ làm giàu, ông Huỳnh còn mong muốn lan tỏa cách làm hiệu quả đến người dân trên địa bàn. Hiện ông đang bàn với các hộ nông dân có thế mạnh về cây ăn trái, cây công nghiệp và chăn nuôi dê để liên kết phát triển du lịch sinh thái vườn theo định hướng của địa phương. Qua đó góp phần quảng bá sản phẩm, văn hóa và vùng đất Lang Minh, đồng thời tạo thêm nguồn thu cho người dân.

Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Lang Minh Nguyễn Văn Thanh nhận xét: Trong sản xuất nông nghiệp, đảng viên Lê Công Huỳnh là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp xã. Còn trong công tác xã hội, đảng viên Huỳnh rất nhiệt tình, trách nhiệm nên được các cấp, ngành tặng thưởng nhiều giấy khen, được cán bộ, đảng viên, người dân trong ấp quý mến.