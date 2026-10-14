Người đảng viên gương mẫu, tận tâm với sự nghiệp trồng người

Lấy sự tiến bộ của học sinh làm thước đo

Trong sự nghiệp giáo dục, phẩm chất của người thầy không chỉ thể hiện qua bài giảng hay kết quả học tập của học sinh mà còn ở tinh thần trách nhiệm, ý thức đổi mới và sự tận tụy với công việc. Với cô Nguyễn Thị Thủy, đó cũng là những giá trị xuyên suốt trong quá trình công tác tại các trường học trên địa bàn huyện Triệu Sơn trước đây.

Cô Nguyễn Thị Thủy (áo xanh).

Trải qua nhiều năm gắn bó với ngành giáo dục, ở mỗi đơn vị công tác, cô luôn chủ động thích nghi, tích cực phối hợp với đồng nghiệp, tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học. Đối với cô, chất lượng giáo dục không chỉ được đo bằng thành tích mà còn thể hiện ở sự tiến bộ của từng học sinh, năng lực chuyên môn của giáo viên và tinh thần đoàn kết trong tập thể nhà trường.

Từ quan điểm ấy, cô chú trọng khuyến khích đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời tích cực nghiên cứu, đề xuất những giải pháp xuất phát từ thực tiễn lớp học. Trong nhiều năm công tác, cô từng nhiều lần đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; đoạt giải nhì cuộc thi giáo viên viết chữ đẹp cấp tỉnh; nhiều năm liền được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đặc biệt, năm 2025, cô vinh dự được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Trong hành trình cống hiến, cô còn được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Cô đã được UBND huyện Triệu Sơn trước đây vinh danh là điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2015-2020, giáo viên tiêu biểu xứ Thanh năm 2022.

Cô còn là một cán bộ giáo dục say mê nghiên cứu, tích cực tìm tòi những giải pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Trong nhiều năm công tác, cô đã có 11 sáng kiến kinh nghiệm thuộc các lĩnh vực chuyên môn, quản lý và đổi mới phương pháp giáo dục. Nổi bật là sáng kiến năm 2024: “Một số giải pháp chỉ đạo đổi mới cách tiếp cận và phát triển dạng bài ‘Tính chất phân phối của phép tính nhân đối với phép cộng, phép trừ trong chương trình Toán lớp 4’”. Sáng kiến được xếp loại B cấp Sở Giáo dục và Đào tạo, loại A cấp huyện, đồng thời được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là một trong 73 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2024.

Điểm nổi bật của công trình là hướng tới đổi mới cách tiếp cận và tổ chức dạy học một dạng kiến thức Toán học quan trọng ở lớp 4, cung cấp những giải pháp thiết thực để giáo viên vận dụng trong quá trình giảng dạy, giúp học sinh tiếp cận kiến thức dễ hiểu hơn, phát triển tư duy và nâng cao khả năng vận dụng tính chất toán học vào giải bài tập. Giá trị của sáng kiến không dừng lại ở sự công nhận của cấp tỉnh mà còn được khẳng định qua sức lan tỏa trong thực tiễn, nhiều giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 4 đã áp dụng và mang lại hiệu quả tích cực.

Với cô, những thành tích đạt được không phải đích đến cuối cùng mà là động lực để tiếp tục học hỏi, đổi mới và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp. Giá trị của sáng kiến, suy cho cùng, không chỉ nằm ở sự công nhận mà còn ở khả năng vận dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

Trách nhiệm với đồng nghiệp, sẻ chia trong công việc

Bên cạnh công tác chuyên môn, cô Nguyễn Thị Thủy còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào, quan tâm đến đời sống tinh thần và nguyện vọng của đồng nghiệp.

Trong thời gian các trường học còn tổ chức Công đoàn, trên cương vị Chủ tịch Công đoàn, cô luôn chú trọng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, quan tâm đến đời sống cán bộ, giáo viên, người lao động. Với cô, chăm lo cho đoàn viên không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự sẻ chia, thấu hiểu giữa những người cùng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Năm 2019, cô đoạt giải nhất Hội thi Chủ tịch Công đoàn cơ sở giỏi huyện Triệu Sơn và được giao đại diện các công đoàn cơ sở của huyện tham dự hội thi cấp tỉnh.

Cô Nguyễn Thị Thủy, Bí thư Chi bộ Tiểu học - Phân hiệu 1, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Nông phụ trách Phân hiệu 1.

Trong cuộc sống, cô yêu thích văn nghệ, thể thao và tích cực lan tỏa tinh thần lạc quan đến mọi người. Cô đã thực hiện một số MV ca nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước. Cô cũng là thành viên Câu lạc bộ khiêu vũ Triệu Sơn.

Những hoạt động ấy góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết với bạn bè, đồng nghiệp. Qua đó, hình ảnh người cán bộ giáo dục không chỉ hiện lên với sự nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc mà còn ở tinh thần sống tích cực, biết lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Nêu gương từ nhiệm vụ xây dựng chi bộ

Năm học 2026-2027 đánh dấu chặng đường mới của Trường Tiểu học An Nông khi nhà trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập bốn trường: Tiểu học An Nông, Tiểu học Nông Trường, Tiểu học Tiến Nông và Tiểu học Khuyến Nông.

Trong bối cảnh tổ chức bộ máy có sự thay đổi, cô Nguyễn Thị Thủy được phân công giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách Phân hiệu 1, trên cơ sở Trường Tiểu học An Nông cũ. Theo Quyết định số 13-QĐ/ĐU ngày 8/9/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Tiểu học An Nông, cô được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Tiểu học - Phân hiệu 1.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, nhất là khi chi bộ tại đơn vị từng có những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; năm 2024, cấp ủy chi bộ bị kỷ luật Đảng do không hoàn thành nhiệm vụ, nội bộ mất đoàn kết.

Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh đó, cô Thủy xác định củng cố đoàn kết nội bộ là một trong những trọng tâm. Cô chủ động lắng nghe tâm tư, chia sẻ những băn khoăn của đảng viên, tìm hiểu nguyên nhân vướng mắc để từng bước tháo gỡ. Thay vì nóng vội, áp đặt, cô lựa chọn cách tiếp cận gần gũi, chân thành, sâu sát, đồng thời đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Theo thông tin từ đơn vị, sau 2 tháng nhận nhiệm vụ, tinh thần đoàn kết, sự gắn bó và đồng thuận trong chi bộ đã có những chuyển biến tích cực. Dù vẫn còn những nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện, kết quả bước đầu cho thấy ý nghĩa của cách làm kiên trì, mềm dẻo và trách nhiệm.

Để sự chuyển biến được duy trì bền vững, điều quan trọng là tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, gắn trách nhiệm của từng đảng viên với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Qua đó, đoàn kết không chỉ dừng ở sự đồng thuận mà phải trở thành sức mạnh trong hành động.

Học và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực

Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới đặt ra yêu cầu về tinh thần tu dưỡng, rèn luyện, trách nhiệm và ý thức nêu gương.

Từ thực tiễn công tác, quá trình phấn đấu của cô Nguyễn Thị Thủy cho thấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có thể bắt đầu từ những nhiệm vụ cụ thể: tận tâm với học sinh, trách nhiệm trong quản lý, chủ động đổi mới chuyên môn, sẻ chia với đồng nghiệp và kiên trì xây dựng tập thể đoàn kết.

Trên cương vị Bí thư Chi bộ Tiểu học - Phân hiệu 1, cô tiếp tục đứng trước yêu cầu vừa củng cố tổ chức Đảng, vừa góp phần ổn định hoạt động và nâng cao chất lượng giáo dục. Những nhiệm vụ ấy đòi hỏi sự kiên trì, tinh thần đổi mới và trách nhiệm nêu gương trong từng công việc.

Với cô Nguyễn Thị Thủy, những danh hiệu và phần thưởng là sự ghi nhận đáng trân trọng, nhưng điều quan trọng hơn là tiếp tục biến kinh nghiệm thành hành động, biến tinh thần trách nhiệm thành hiệu quả công việc. Đó cũng là cách người đảng viên góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong ngành giáo dục, bắt đầu từ chính công việc hằng ngày và những nhiệm vụ đang đảm nhận.