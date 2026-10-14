Người dân xúc động tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ

Người dân đứng tiễn đưa liệt sĩ về Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh.

Sau lễ truy điệu, các đoàn xe lần lượt đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh tại phường Long Bình. Khi đoàn xe khởi hành, nhiều người dân xúc động, không cầm được nước mắt; một số người mang di ảnh người thân chưa được tìm thấy đến tiễn đưa các liệt sĩ.

Nghi thức tiễn đưa hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn đưa các hài cốt liệt sĩ ra ngoài xe.

Đoàn xe nghi lễ di chuyển theo lộ trình khoảng 26 km, từ Công viên Lê Thị Riêng qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Người dân xúc động tiễn đưa các liệt sĩ về Nghĩa trang thành phố.

Việc tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều cựu chiến binh không cầm được nước mắt khi tiễn đưa các hài cốt liệt sĩ.