Từ chiều 21-11, hàng dài người đã xếp hàng tại cả hai điểm phát vé của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tại số 5 Huỳnh Thúc Kháng và Nhà Hát Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng).

Mặc dù 14 giờ mới bắt đầu chính thức mở cửa đổi vé cứng nhưng từ 12h trưa, người dân đã xếp hàng dài trước cửa trụ sở Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Tại điểm phát thứ thứ hai ở Nhà hát Âu Cơ, dòng người xếp hàng đợi phát vé cứng.

Mặc dù lượng người đến đổi vé đông, nhưng công tác tổ chức được thực hiện khoa học, khán giả chấp hành nghiêm chỉnh công tác phân luồng, xếp hàng đến lượt.

Ban tổ chức chia theo từng hàng, mỗi lần chỉ đón 10-20 người vào để đổi vé.

Đoàn Thanh niên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội túc trực để hỗ trợ kiểm tra căn cước, mã QR của khán giả trước khi vào đổi vé.

Để quá trình hỗ trợ đổi vé diễn ra nhanh chóng, liên tục, Đoàn Thanh niên Cơ quan đã ra quân 100% túc trực theo ca.

Việc đổi vé diễn ra nhanh chóng, không có tình trạng chen lấn, xô đẩy hay ùn tắc.

Những khán giả đầu tiên nhận được vé Concert Muôn Sắc Việt Nam hào hứng khoe tấm vé quý giá trên tay.

Bạn Nguyễn Thuỳ Duyên (sinh viên năm 3, Đại học Hà Nội) chia sẻ: “Em rất mong chờ chương trình này và theo dõi từ lâu. Khi có thông tin mở cổng đăng ký vé, em cùng các bạn đã chờ để săn vé. Em đăng ký thành công sau 2 phút. Hôm nay, Ban tổ chức hỗ trợ nhận vé rất nhanh chóng, không xảy ra bất kì trục trặc nào”

Hai mẹ con chị Hoàng Thị Xuyên (Xuân Mai) đã xuống trung tâm Hà Nội từ 5 giờ sáng để chờ đợi nhận vé chương trình

“Tôi đã tham gia nhiều concert Quốc gia, tuy nhiên chương trình lần này có ý nghĩa đặc biệt khi là ngày tôn vinh văn hoá Việt Nam. Tôi cùng con gái rất may mắn khi săn được 2 vé để 2 mẹ con cùng đi. Chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam là chương trình văn hoá rất đa dạng về nghệ sỹ. Có cả các nghệ sỹ lứa tuổi chúng tôi hâm mộ, có cả những thần tương của giới trẻ, vì thế từ người trẻ tới người trung tuổi đều có thể cháy hết mình được” - chị Hoàng Kim Tuyến chia sẻ

Tới 15h, dòng người chờ nhận vé chương trình Muôn Sắc Việt Nam vẫn kéo dài. Ban tổ chức sẽ còn tổ chức phát vé đến 20h ngày 21/11 và từ 8h đến 20h ngày 22/11