Người dân xã Xuân Quang đóng góp trên 6 tỷ đồng để làm đường giao thông

Với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", xã Xuân Quang xác định bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước cần huy động hiệu quả nguồn lực trong Nhân dân để phát triển hạ tầng giao thông nông thôn. Nhằm tạo sự đồng thuận, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của người dân trong kiến thiết, xây dựng quê hương.

Tuyến đường trục thôn Thái Hà, xã Xuân Quang đang được thi công mở rộng từ sự chung sức của người dân.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, người dân trong xã đã tích cực chung sức cùng chính quyền thực hiện các công trình giao thông nông thôn. Theo đó, người dân đã hiến trên 90.000 m2 đất, chặt bỏ hơn 40.000 cây lấy gỗ các loại cùng nhiều tài sản trên đất, với tổng giá trị ước tính trên 6 tỷ đồng.

Người dân hiến đất và tài sản trên đất để cùng địa phương làm đường.

Nhờ sự chung sức của người dân, đến cuối tháng 10, xã Xuân Quang đã thực hiện mở rộng, nâng cấp trên 46 km đường giao thông nông thôn.

Việc người dân đồng thuận, tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Qua đó, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.