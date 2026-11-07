Người dân xã Xuân Quang đóng góp trên 6 tỷ đồng để làm đường giao thông
Thực hiện Nghị quyết số 46 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040, từ đầu năm đến nay, xã Xuân Quang triển khai thực hiện 36 công trình đường giao thông nông thôn, với tổng chiều dài trên 52 km, tổng vốn đầu tư hơn 35 tỷ đồng.
Với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", xã Xuân Quang xác định bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước cần huy động hiệu quả nguồn lực trong Nhân dân để phát triển hạ tầng giao thông nông thôn. Nhằm tạo sự đồng thuận, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của người dân trong kiến thiết, xây dựng quê hương.
Nhờ làm tốt công tác dân vận, người dân trong xã đã tích cực chung sức cùng chính quyền thực hiện các công trình giao thông nông thôn. Theo đó, người dân đã hiến trên 90.000 m2 đất, chặt bỏ hơn 40.000 cây lấy gỗ các loại cùng nhiều tài sản trên đất, với tổng giá trị ước tính trên 6 tỷ đồng.
Nhờ sự chung sức của người dân, đến cuối tháng 10, xã Xuân Quang đã thực hiện mở rộng, nâng cấp trên 46 km đường giao thông nông thôn.
Việc người dân đồng thuận, tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Qua đó, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nguoi-dan-xa-xuan-quang-dong-gop-tren-6-ty-dong-de-lam-duong-giao-thong-post913875.html