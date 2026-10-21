Người dân xã Xuân Hải tự nguyện giao nộp rùa núi vàng quý, hiếm

Chiều 21-10, Công an xã Xuân Hải cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể rùa núi vàng do anh Đỗ Viết Tuấn (trú xã Xuân Hải) chủ động giao nộp.

Qua kiểm tra ban đầu, cá thể rùa nặng 1,5kg, dài 17cm, có tên khoa học là Indotestudo elongata, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm của Việt Nam (nhóm IIB).

Anh Đỗ Viết Tuấn giao nộp cá thể rùa núi vàng cho Công an xã.

Cá thể rùa núi vàng nặng 1,5 kg, dài 17cm.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Xuân Hải đã phối hợp với UBND xã, Hạt Kiểm lâm Ninh Hải - Thuận Bắc và các đơn vị liên quan kiểm tra sức khỏe, chăm sóc cá thể rùa trước khi hoàn tất các thủ tục tái thả về môi trường tự nhiên.

Theo Công an xã Xuân Hải, việc anh Đỗ Viết Tuấn tự nguyện giao nộp cá thể rùa núi vàng thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm trong bảo vệ động vật hoang dã, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo tồn thiên nhiên.

Công an xã Xuân Hải khuyến cáo người dân không săn bắt, bẫy, giết, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán trái phép động vật hoang dã; không tiêu thụ, sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã trái quy định của pháp luật. Khi phát hiện động vật hoang dã cần được cứu hộ hoặc đang lưu giữ động vật hoang dã, người dân cần liên hệ với cơ quan công an, kiểm lâm hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý, giao nộp theo quy định.