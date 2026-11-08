Người dân xã Tu Bông tự nguyện giao nộp cá thể rùa Sa Nhân quý hiếm

Chiều 8-11, lãnh đạo UBND xã Tu Bông cho biết vừa phối hợp với Công an xã Tu Bông và Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh tiếp nhận một cá thể rùa Sa Nhân quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Người dân tự nguyện giao nộp rùa Sa Nhân quý hiếm cho lực lượng chức năng.

Trước đó, anh Nguyễn Văn Khanh (sinh năm 2007, trú thôn Tân Phước Trung, xã Tu Bông) phát hiện một cá thể rùa có hình dáng lạ bò trong sân nhà. Nghi đây là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, anh Khanh đã chủ động mang cá thể rùa đến Công an xã Tu Bông trình báo và giao nộp.

Cá thể rùa Sa Nhân được người dân tự nguyện giao nộp nặng khoảng 0,7kg.

Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, cá thể rùa được xác định là rùa Sa Nhân (tên khoa học Cuora mouhotii), nặng khoảng 0,7kg, thuộc họ rùa đầm. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB theo Thông tư số 85 ngày 31-12-2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Loài rùa này cũng có tên trong Danh lục đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế.

Cá thể rùa Sa Nhân quý hiếm được thả về tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Tu Bông phối hợp với UBND xã và Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh thực hiện các thủ tục theo quy định, chăm sóc, theo dõi và thả cá thể rùa về môi trường tự nhiên.

Công an xã Tu Bông biểu dương hành động tự nguyện giao nộp động vật hoang dã quý hiếm của anh Nguyễn Văn Khanh, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học. Đồng thời, khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm cần thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc kiểm lâm gần nhất để được tiếp nhận, xử lý; không tự ý săn bắt, mua bán, vận chuyển hoặc nuôi nhốt trái phép.