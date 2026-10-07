Người dân xã Trường Xuân cứu sống cá thể tê tê bị thương nặng

Ngày 7/10, UBND xã Trường Xuân cho biết đã phối hợp các lực lượng chức năng tiếp nhận và thủ tục bàn giao cá thể tê tê Java do người dân tự nguyện giao nộp.

Người dân giao nộp cá thể tê tê quý hiếm cho lực lượng chức năng

Trước đó, trong quá trình làm rẫy, ông Sỳ Siềng Niềm (thôn 1, xã Trường Xuân) phát hiện cá thể tê tê đi lạc.

Thời điểm này, cá thể tê tê bị thương nặng nên ông Niềm đã chủ động giữ an toàn và kịp thời trình báo chính quyền địa phương.

Qua kiểm tra sơ bộ, cá thể tê tê có một số tổn thương do bị động vật khác tấn công. Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (Đồng Nai) đã xử lý và chăm sóc y tế ban đầu cho cá thể tê tê.

Hiện cá thể tê tê đã được bàn giao cho Vườn Quốc gia Bù Gia Mập để tiếp tục chăm sóc, phục hồi trước khi tái thả về môi trường rừng tự nhiên.

Tê tê Java (Manis javanica) là loài thú đặc hữu của khu vực Đông Nam Á, sinh sống chủ yếu trong các khu rừng tự nhiên. Loài này đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi săn bắt, buôn bán trái phép và mất sinh cảnh.

Tại Việt Nam, tê tê Java thuộc nhóm IB - động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, được pháp luật bảo vệ. Việc người dân phát hiện, bảo vệ và tự nguyện giao nộp cá thể tê tê cho cơ quan chức năng góp phần quan trọng vào công tác cứu hộ, phục hồi và tái thả động vật hoang dã về tự nhiên.