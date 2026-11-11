Người dân xã Tây Khánh Sơn tự nguyện giao nộp trăn đất quý hiếm

Chiều 11-11, Công an xã Tây Khánh Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng thả một cá thể trăn đất thuộc nhóm IIB (danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm) về môi trường tự nhiên sau khi được người dân tự nguyện giao nộp.

Ông Cao Loang mang cá thể trăn (đựng trong bao tải) tới giao nộp Công an xã.

Trước đó, cuối tháng 10-2026, trong lúc phát rẫy, ông Cao Loang (trú thôn Du Oai, xã Tây Khánh Sơn) phát hiện một cá thể trăn. Nhận thức đây là loài động vật hoang dã cần được bảo vệ, ông đã chủ động mang cá thể trăn đến Công an xã giao nộp.

Tiếp nhận cá thể trăn, Công an xã Tây Khánh Sơn phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Khánh Sơn và Phòng Kinh tế xã hoàn thiện hồ sơ theo quy định; đồng thời phối hợp với Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phước Bình thả cá thể trăn đất về môi trường rừng tự nhiên. Công an xã biểu dương tinh thần tự giác của ông Cao Loang trong việc chủ động giao nộp động vật hoang dã.

Công an xã phối hợp với đơn vị chức năng thả cá thể trăn về rừng tự nhiên.

Theo Công an xã Tây Khánh Sơn, thời gian qua, trên địa bàn vẫn còn tình trạng một số người lén lút sử dụng súng tự chế, bẫy, lưới tàng hình và loa phát âm thanh để săn bắt chim trời, thú rừng. Các hành vi săn bắt, tàng trữ, nuôi nhốt, mua bán động vật hoang dã trái phép đều vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính ở mức cao hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an xã khuyến cáo người dân không sử dụng súng săn, súng tự chế, bẫy, lưới, loa phát âm thanh để săn bắt động vật hoang dã trái phép; không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, nuôi nhốt động vật hoang dã trái quy định; không kinh doanh, tiêu thụ, chế biến các món ăn từ thịt thú rừng, chim trời. Khi phát hiện động vật hoang dã cần được bảo vệ hoặc hành vi vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý.