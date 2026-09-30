Người dân xã Quang Đồng mong sớm hoàn thiện các tuyến đường thi công kéo dài

Sau phản ánh về tình trạng phương tiện dừng, đỗ và trông giữ xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Xuân Đỉnh, điều đáng quan tâm không chỉ là vi phạm đã được xử lý ra sao, mà sau một đợt ra quân, trật tự có được duy trì hay không? Và đâu là lời giải để lòng đường, vỉa hè không tiếp tục bị chiếm dụng?