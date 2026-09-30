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Người dân xã Quang Đồng mong sớm hoàn thiện các tuyến đường thi công kéo dài

Hơn ba tháng nay, 2 tuyến đường nối từ trung tâm UBND xã Quang Đồng ra tuyến Kim Hùng đã trở thành “nỗi ám ảnh” đối với người dân địa phương. Hơn 1 km mặt đường đã được đổ đầy đá dăm...

Báo Nghệ An
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Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/video