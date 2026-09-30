Người dân xã Quang Đồng mong sớm hoàn thiện các tuyến đường thi công kéo dài

Tối 30/9, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp xã giao ngài Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO cùng các đại sứ thành viên Ủy ban Di sản thế giới, các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, đại diện Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa, Bộ Ngoại giao, Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình bên lề Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực diễn ra từ ngày 27/9 đến ngày 2/10.