Chiều 24-11, đại diện Công an xã Phước Dinh cho biết, bà Trần Thị Tha (trú thôn An Thạnh 1, xã Phước Dinh) đã chủ động đến trụ sở Công an xã giao nộp một cá thể rùa được bà phát hiện tại khu vực đập ngăn mặn hạ lưu sông Dinh thuộc xã Phước Dinh.

Lực lượng chức năng thả cá thể rùa về môi trường tự nhiên tại khu vực Hồ Núi 1.

Ngay sau đó, Công an xã Phước Dinh phối hợp với Hạt Kiểm lâm Thuận Nam - Ninh Phước, UBND xã và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tân Giang - Thuận Nam kiểm tra, xác định đây là cá thể rùa núi vàng thuộc nhóm IIB, nặng khoảng 2kg. Các lực lượng chức năng sau đó đã thả cá thể rùa về môi trường tự nhiên tại khu vực Hồ Núi 1, Tiểu khu 207, thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh.

Công an xã mong muốn việc làm của bà Trần Thị Tha sẽ lan tỏa trong cộng đồng, để mỗi người dân cùng chung tay bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ thiên nhiên.