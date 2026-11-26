Chủ động phòng, chống sạt lở, bà Phạm Thị Mai (ấp Cái Bát, Xã Nguyễn Việt Khái) gia cố hơn 80 m bờ kè trước nhà để giữ đất và bảo vệ tuyến lộ chung.

Gần 70 tuổi, sống neo đơn, tuy điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhưng bà Phạm Thị Mai (ấp Cái Bát) vẫn tự nguyện gia cố hơn 80 m bờ kè dọc tuyến lộ giao thông trước nhà. Không đủ điều kiện làm kè bê tông kiên cố, bà tận dụng nguồn cây gỗ địa phương để đóng cừ, đồng thời thuê xáng múc đất đắp gia cố những đoạn có nguy cơ sạt lở.

Bà Mai bộc bạch: “Mặt tiền trước nhà bị lở, nếu mình không chủ động gia cố thì tuyến lộ sẽ bị ảnh hưởng. Làm được bờ kè giữ được phần đất của mình mà bà con đi lại cũng thuận tiện, an toàn”.

Không riêng bà Mai, nhiều hộ dân trên địa bàn Xã Nguyễn Việt Khái cũng làm kè bảo vệ phần đất ven sông, ven lộ của gia đình. Ông Lê Văn Tạo (ấp Cái Bát) cho rằng, để hạn chế thiệt hại do sạt lở, điều cốt lõi là ý thức chủ động của mỗi hộ dân.

“Mỗi hộ đều phải có trách nhiệm bảo vệ đất đai, chủ động gia cố những đoạn có nguy cơ sạt lở. Khi từng nhà cùng chung tay thì cả tuyến đường được bảo vệ vững chắc, giảm bớt thiệt hại”, ông Tạo chia sẻ.

Nhiều tuyến bờ sông, kênh rạch trên địa bàn Xã Nguyễn Việt Khái được gia cố chắc chắn, góp phần bảo vệ hạ tầng giao thông.

Sự chủ động, đồng lòng của người dân trong việc phòng, chống sạt lở càng trở nên thiết thực khi triều cường kết hợp dòng chảy xiết tác động ngày càng lớn đến địa bàn. Tính đến tháng 10/2026, toàn Xã Nguyễn Việt Khái ghi nhận khoảng 93.000 m² mặt đường bị ngập úng, tập trung chủ yếu tại các ấp: Lê Năm, Tân Thành Mới, Hưng Hiệp và So Đũa. Nếu không được gia cố kịp thời, các đoạn nền đường yếu rất dễ phát sinh sạt lở, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hoá của bà con.

Song song với việc huy động sức dân, chính quyền địa phương cũng tập trung nguồn lực để đầu tư, duy tu hạ tầng giao thông trọng điểm. Trong năm 2026, từ nguồn vốn sự nghiệp 5,6 tỷ đồng được phân bổ, xã đã triển khai sửa chữa nhiều công trình xuống cấp. Đến nay, toàn xã đã thực hiện được 12.825 m kè chống sạt lở (đạt 106,88% kế hoạch năm); xây dựng, duy tu và mở rộng 18.738 m đường giao thông nông thôn.

Ông Huỳnh Phương Nhanh, Phó Chủ tịch UBND Xã Nguyễn Việt Khái, cho biết: “Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình làm kè hiệu quả trong dân; đồng thời thường xuyên rà soát các điểm xung yếu để kịp thời có phương án xử lý, bảo vệ hạ tầng thiết yếu”.

Từ những đoạn kè cây gỗ đơn sơ do người dân tự nguyện dựng lên đến các công trình được Nhà nước đầu tư kiên cố, phong trào phòng, chống sạt lở ở Xã Nguyễn Việt Khái đang phát huy hiệu quả. Mỗi mét bờ được giữ lại không chỉ bảo vệ tài sản, đường sá trước mắt, mà còn góp phần gìn giữ sinh kế và tạo nền tảng phát triển bền vững cho vùng quê sông nước./.