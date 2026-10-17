Người dân xã Kim Sơn tự nguyện giao nộp cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Trước đó, ngày 15-10, UBND xã Kim Sơn phối hợp cùng Công an xã và lực lượng kiểm lâm tiếp nhận một cá thể rùa núi vàng do anh Nguyễn Hùng Duy (SN 1993, trú thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn) tự nguyện mang đến giao nộp.

Anh Duy (thứ 2 từ trái sang) giao nộp rùa núi vàng cho các cơ quan chức năng. Ảnh: Ngọc Huy

Theo anh Duy trình bày, khoảng 21 giờ ngày 14-10, sau cơn mưa, anh ra đóng cổng nhà để đi ngủ thì phát hiện con rùa này bò trước sân nhà.

Nhận định đây là động vật hoang dã, quý hiếm cần bảo vệ và để tránh con rùa bị chó, mèo tấn công cũng như các mối nguy hại khác, anh Duy tìm cách bảo vệ và mang đến giao nộp để cơ quan chức năng bảo tồn theo quy định.

Cá thể rùa núi vàng đang được chăm sóc, bảo tồn theo quy định. Ảnh: Ngọc Huy

Cơ quan chức năng xác định, cá thể rùa núi vàng tại thời điểm tiếp nhận có trọng lượng 0,88 kg, tình trạng sức khỏe bình thường.

Loài này có tên khoa học là Indotestudo elongata, là loài rùa sống trên cạn, thuộc nhóm IIB, nguy cấp, quý, hiếm ưu tiên bảo vệ.