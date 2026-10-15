Người dân xã Ea Ning tự nguyện hiến đất, chung sức xây dựng đường giao thông nông thôn

Người dân xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk tự nguyện hiến đất, góp phần giải phóng mặt bằng để xây dựng đường giao thông nông thôn.

Phát huy sức dân trong xây dựng hạ tầng nông thôn

Những ngày qua, tại xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk, phong trào chung sức xây dựng đường giao thông nông thôn tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào, di dời vật kiến trúc và chủ động bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các công trình giao thông trên địa bàn.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, người dân đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng. Những đóng góp thiết thực này góp phần tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ quá trình thi công và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, người dân Ea Ning tích cực tháo dỡ hàng rào, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công các công trình giao thông.

Việc tự nguyện dành một phần diện tích đất phục vụ lợi ích chung thể hiện sự đồng thuận của người dân đối với chủ trương phát triển hạ tầng địa phương. Đây cũng là minh chứng cho vai trò chủ thể của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới, khi mỗi người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp góp sức tạo nên những đổi thay tại nơi mình sinh sống.

Giao thông thuận lợi tạo động lực phát triển kinh tế

Đối với khu vực nông thôn, hệ thống giao thông có vai trò quan trọng trong kết nối các khu dân cư, phục vụ sản xuất và lưu thông hàng hóa. Những tuyến đường được mở rộng, nâng cấp sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, giúp việc vận chuyển nông sản thuận tiện hơn, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động kinh tế tại địa phương.

Những tuyến đường nông thôn được mở rộng, nâng cấp góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và phát triển kinh tế địa phương.

Trong sản xuất nông nghiệp, giao thông thuận lợi giúp người dân tiếp cận các điểm thu mua, vận chuyển vật tư phục vụ canh tác và đưa sản phẩm đến thị trường. Đây là một trong những yếu tố hỗ trợ nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm bớt khó khăn trong quá trình lưu thông hàng hóa và cải thiện đời sống người dân.

Bên cạnh lợi ích kinh tế, việc hoàn thiện hạ tầng giao thông còn góp phần tạo diện mạo khang trang cho các khu dân cư, nâng cao chất lượng sinh hoạt và tăng cường kết nối giữa các thôn, buôn. Vì vậy, sự tham gia tích cực của người dân trong giải phóng mặt bằng có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của xã Ea Ning.

Tinh thần đoàn kết, đồng thuận của người dân góp phần chung tay xây dựng xã Ea Ning ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết, xây dựng nông thôn mới

Không chỉ góp phần tạo điều kiện triển khai các công trình giao thông, những việc làm tự nguyện của người dân Ea Ning còn tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Tinh thần gương mẫu, trách nhiệm vì lợi ích chung giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của mình trong xây dựng và phát triển quê hương.

Để phong trào tiếp tục phát huy hiệu quả, công tác tuyên truyền, vận động cần được thực hiện thường xuyên, gắn với việc công khai thông tin về các công trình, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đồng thời, những hộ gia đình có đóng góp tích cực cần được biểu dương, qua đó khuyến khích tinh thần tự nguyện và sự đồng thuận trong cộng đồng.

Từ những hành động cụ thể như hiến đất, tháo dỡ hàng rào và bàn giao mặt bằng, người dân xã Ea Ning đang góp sức hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo nền tảng phục vụ sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống. Sự chung tay giữa chính quyền và Nhân dân tiếp tục là yếu tố quan trọng để xây dựng quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp, hướng tới phát triển nông thôn bền vững.