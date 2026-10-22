Người dân xã Du Già bức xúc vì bãi rác gần khu dân cư gây ô nhiễm môi trường

Bãi rác lộ thiên gần khu dân cư ở xã Du Già, tỉnh Tuyên Quang gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Trong những năm gần đây, khu vực trung tâm xã Du Già trở thành điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng nhờ vẻ đẹp của thiên nhiên và phong tục truyền thống của đồng bào dân tộc Tày. Du lịch phát triển, dân cư đông lên, mỗi ngày có rất nhiều rác thải được thu gom và vận chuyển đến bãi rác của xã.

Do bãi rác nằm cách khu dân cư khoảng 100m, cách trục đường chính của xã chưa đến 20m nên người dân nơi đây phải hứng chịu ô nhiễm nặng nề. Không chỉ gần khu dân cư, bãi rác quá tải do diện tích nhỏ hẹp, rác thải sinh hoạt sau khi thu gom được đổ trực tiếp mà không qua hệ thống xử lý khiến tình trạng ô nhiễm ngày thêm nặng nề.

Rác tiếp tục tồn đọng, mùi hôi phát tán, ruồi nhặng xuất hiện dày đặc khiến các hộ dân sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường và mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ, có biện pháp khắc phục cụ thể.

Người dân thôn Cốc Pảng, xã Du Già nhiều hôm phải mắc màn để ăn cơm. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Nhà ông Nguyễn Văn Hò, thôn Cốc Pảng, xã Du Già cách bãi rác khoảng 200m. Gần đây, tình trạng ô nhiễm từ bãi rác khiến cuộc sống của gia đình ông Hò khốn khổ. “Vài năm trở lại đây, cứ đến giờ ăn thì nhà tôi phải liên tục xua đuổi ruồi, có hôm cả gia đình phải mắc màn để ngồi ăn cơm”, ông Nguyễn Văn Hò bức xúc.

Tình trạng ô nhiễm còn tác động đến hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại địa phương. Hiện xã có hàng trăm cơ sở homestay hoạt động phục vụ du khách; lượng khách trong và ngoài nước đến địa bàn hàng nghìn lượt mỗi ngày.

Ông Nguyễn Minh Thành, hộ làm dịch vụ homestay ở thôn Cốc Pảng, xã Du Già cho biết: “Cứ chiều đến, mùi hôi thối từ bãi rác theo gió tràn vào thôn, ruồi nhặng xuất hiện dày đặc. Tình trạng này gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh du lịch, nhiều du khách, nhất là khách nước ngoài cảm thấy không thoải mái khi lưu trú tại địa phương”.

Người dân thôn Cốc Pảng đã nhiều lần phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi rác đến xã Du Già. Người dân đề nghị xã tổ chức kiểm tra thực tế, xác định vị trí, khoảng cách, quy mô, lượng rác tồn đọng và phương thức thu gom, xử lý, đồng thời đánh giá mức độ phù hợp của vị trí bãi rác với các quy định về bảo vệ môi trường.

Trước tình trạng ô nhiễm từ bãi rác, người dân địa phương đã phản ánh đến chính quyền xã Du Già. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Người dân không phản đối việc thu gom, xử lý rác thải phục vụ cộng đồng, nhưng bãi phải có hệ thống xử lý bài bản, bảo đảm vệ sinh môi trường. Trong trường hợp vị trí hiện không đáp ứng yêu cầu, đề nghị xem xét di dời bãi rác đến địa điểm phù hợp hơn.

Làm việc với chính quyền xã Du Già được biết, bãi rác được hình thành từ năm 2020. Ban đầu chỉ phục vụ nhu cầu thu gom rác của 1 thôn. Tuy nhiên, hiện nay lượng rác tập kết về đây quá nhiều dẫn đến tình trạng quá tải. Rác tại khu vực này chủ yếu là rác thải sinh hoạt, được thu gom, vận chuyển đến và đổ trực tiếp, chưa qua xử lý.

Ông Nguyễn Văn Chương, Trưởng phòng Kinh tế xã Du Già cho biết, chính quyền địa phương đã nhận được phản ánh của người dân và cũng đã tiến hành kiểm tra. Sau kiểm tra đã giao đơn vị thu gom rác triển khai các biện pháp xử lý trước mắt, trong đó có phun thuốc diệt ruồi, thuốc khử trùng nhằm hạn chế côn trùng, góp phần phòng ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Dù đã phản ánh về tình trạng ô nhiễm đến chính quyền địa phương nhưng đến nay tình trạng này chưa được giải quyết. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Về lâu dài, xã Du Già cũng đã phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang nghiên cứu quy hoạch, dự kiến nguồn vốn để di dời bãi rác khỏi khu vực hiện tại. Hiện đã xác định được vị trí dự kiến quy hoạch bãi rác mới tại thôn Bản Lý, xã Du Già với diện tích khoảng 0,5ha. Dự kiến kinh phí thực hiện 3,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác. Thời gian dự kiến thực hiện năm 2027 và các năm tiếp theo.

Đó là về lâu dài, còn thời gian trước mắt thì chính quyền địa phương cần có giải pháp xử lý tình trạng rác tồn đọng, hạn chế mùi hôi, ruồi nhặng và ngăn ngừa tình trạng đốt rác gây ảnh hưởng đến khu dân cư. Nhất là việc giữ môi trường sạch, đẹp không chỉ bảo đảm sức khỏe cộng đồng, mà còn góp phần duy trì sức hấp dẫn một điểm đến đang được du khách ưa thích.