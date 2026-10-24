Người dân xã Đại Lộc đồng thuận hiến đất mở đường

Người dân tại cụm Hòa Mỹ (thôn Đại Nghĩa) tự nguyện phá bỏ bờ rào, hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Nhiều năm qua, tuyến đường giao thông tại cụm Hòa Mỹ (thôn Đại Nghĩa) trở thành nỗi lo của người dân mỗi khi mùa mưa đến do thường xuyên ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại. Trước thực trạng này, UBND xã Đại Lộc đã phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ 3m lên 5,5m, chiều dài gần 700m, với tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng.

Hưởng ứng chủ trương, nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ tường rào, cổng ngõ, hiến đất để triển khai công trình. Trong đó, gia đình ông Nguyễn Văn Sỹ (66 tuổi) tự nguyện phá bỏ bức tường rào bê tông dài hơn 40m, chặt hàng cau và hiến gần 50m2 đất, dù công trình tường rào trước đó được đầu tư hơn 20 triệu đồng.Ông Sỹ cho biết, do tuyến đường nằm ở khu vực trũng thấp nên mỗi khi mưa lớn kéo dài, toàn tuyến bị ngập sâu, phương tiện không thể lưu thông. Người dân phải gửi xe ở đầu đường chính rồi đi bộ về nhà, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt. Vì vậy, khi biết chủ trương nâng cấp đường và xây dựng hệ thống mương thoát nước, ông và các hộ dân đều phấn khởi, đồng thuận thực hiện.

Theo ông Thái Ngọc Ôi, Trưởng thôn Đại Nghĩa, chính quyền thôn đã đến từng nhà tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, tháo dỡ các công trình trên đất để sớm bàn giao mặt bằng. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, việc giải thích lợi ích lâu dài của công trình giúp người dân hiểu, đồng thuận và sẵn sàng đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích riêng. “Người dân mong muốn chủ đầu tư, đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục nền đường, mương thoát nước, sớm đưa tuyến đường vào sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại, nhất là trong mùa mưa”, ông Thái Ngọc Ôi chia sẻ.

Tại tổ 9 (thôn Đại Hòa), tinh thần tự nguyện hiến đất mở đường cũng được người dân hưởng ứng tích cực. Là đảng viên, ông Nguyễn Văn Thọ (57 tuổi) gương mẫu đi đầu, tự nguyện phá dỡ tường rào, cổng ngõ mới xây dựng gần 2 năm với kinh phí 33 triệu đồng để hiến 30m2 đất mở rộng đường. Khi tuyến đường hoàn thành, ông tiếp tục đầu tư hơn 40 triệu đồng xây dựng lại tường rào, cổng ngõ.

Được sự đồng thuận của người dân, tuyến đường bê tông dài hơn 200m tại tổ 9 (thôn Đại Hòa) hoàn thành chỉ sau 20 ngày.

Ông Hà Bảy, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đại Hòa cho biết, đoạn đường dài hơn 200m có 17 hộ dân sinh sống đã hiến hơn 600m2 đất để mở rộng mặt đường từ 3,5m lên 6m. Công trình được xây dựng bằng bê tông dày 22cm, góp phần khắc phục tình trạng mặt đường xuống cấp, hư hỏng.Nhờ sự đồng thuận của người dân, chỉ sau 2 ngày vận động, các hộ đã tự nguyện tháo dỡ tường rào, cổng ngõ, bàn giao mặt bằng. Tuyến đường hoàn thành sau 20 ngày thi công, tạo điều kiện đi lại thuận lợi hơn, nhất là trong mùa mưa.

Từ những phần đất và tài sản tự nguyện đóng góp của người dân, các tuyến đường nông thôn tại Đại Lộc từng bước được nâng cấp, mở rộng. Kết quả này cho thấy hiệu quả của công tác “dân vận khéo”, góp phần củng cố sự đồng thuận trong nhân dân và huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng quê hương ngày càng khang trang, văn minh.