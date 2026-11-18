Ngày 18-11, Công an xã Cam An tiếp nhận một cá thể rùa núi viền do bà Bo Thị Nga (thôn Vân Sơn) chủ động giao nộp. Bà Nga phát hiện rùa núi viền khi đang đi làm ruộng.

Bà Bo Thị Nga giao nộp cá thể rùa viền núi cho lực lượng chức năng.

Qua kiểm tra ban đầu, cá thể rùa nặng 0,7kg, có tên khoa học là Manouria impressa, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm của Việt Nam (nhóm IIB). Sau khi tiếp nhận, Công an xã Cam An đã phối hợp với Phòng Kinh tế xã, Hạt Kiểm lâm Cam Lâm - Cam Ranh và các đơn vị liên quan kiểm tra sức khỏe, chăm sóc cá thể rùa trước khi hoàn tất các thủ tục thả về môi trường tự nhiên. Hiện cá thể rùa núi viền đang được Phòng Kinh tế xã Cam An quản lý.

Ông Nguyễn Mậu Quảng giao nộp cá thể kỳ đà hoa cho lực lượng chức năng.

Trước đó, vào ngày 3-11, trong quá trình làm rẫy, ông Nguyễn Mậu Quảng (thôn Tân Lập) phát hiện một cá thể kỳ đà hoa còn sống. Nhận thức được đây là loài động vật hoang dã cần được bảo vệ, ông Quảng đã chủ động đến Công an xã Cam An trình báo và tự nguyện giao nộp cá thể động vật trên. Qua kiểm tra, cá thể kỳ đà hoa có trọng lượng khoảng 4kg, thuộc nhóm IIB.