Người dân xã Bảo Nhai hiến hơn 3.200 m2 đất xây dựng nông thôn mới
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Bảo Nhai chú trọng phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, trong đó xác định đội ngũ đảng viên là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện. Tại các thôn, bản, đảng viên không chỉ gương mẫu đi đầu mà còn trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của việc chung tay xây dựng nông thôn mới.
Từ sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên, phong trào hiến đất, góp công làm đường giao thông và xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn ngày càng lan tỏa.
Từ đầu năm đến nay, người dân trên địa bàn xã đã hiến hơn 3.200 m2 đất, đóng góp khoảng 820 ngày công lao động để triển khai các công trình xây dựng nông thôn mới.
Việc người dân tự nguyện hiến đất, góp công đã góp phần tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đồng lòng của cộng đồng dân cư. Nhờ đó, các công trình hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nguoi-dan-xa-bao-nhai-hien-hon-3200-m2-dat-xay-dung-nong-thon-moi-post915206.html