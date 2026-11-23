Từ sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên, phong trào hiến đất, góp công làm đường giao thông và xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn ngày càng lan tỏa.

Người dân địa phương đồng thuận, chủ động hiến đất để mở mới các tuyến đường giao thông.

Từ đầu năm đến nay, người dân trên địa bàn xã đã hiến hơn 3.200 m2 đất, đóng góp khoảng 820 ngày công lao động để triển khai các công trình xây dựng nông thôn mới.

Công tác tuyên truyền, vận động người dân hiến đất phục vụ thi công các tuyến đường trên địa bàn xã được thực hiện hiệu quả.

Việc người dân tự nguyện hiến đất, góp công đã góp phần tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đồng lòng của cộng đồng dân cư. Nhờ đó, các công trình hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.