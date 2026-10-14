Người dân xã Bác Ái Đông tự nguyện giao nộp gà lôi tía, thả về rừng đặc dụng Phước Bình

Sáng 14-10, đại diện Công an xã Bác Ái Đông cho biết, bà Katơr Thị Kính (trú thôn Ma Hoa, xã Bác Ái Đông) đã tự nguyện giao nộp 1 cá thể gà lôi tía (tên khoa học: Tragopan temminckii) cho cơ quan chức năng trên địa bàn.

Bà Katơr Thị Kính tự nguyện giao nộp cá thể gà lôi tía cho cơ quan chức năng.

Cá thể gà lôi tía đã được thả về môi trường tự nhiên.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Bác Ái Đông đã phối hợp với lực lượng Kiểm lâm Bác Ái và Phòng Kinh tế xã kiểm tra tình trạng sức khỏe cá thể gà lôi tía, hoàn tất các thủ tục cần thiết và đánh giá khả năng tái thả cá thể về môi trường tự nhiên. Các đơn vị phối hợp với đại diện Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình và Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng lâm phần Phước Bình tổ chức thả cá thể gà lôi tía tại tiểu khu 24, rừng đặc dụng thuộc lâm phần Phước Bình, bảo đảm đúng quy trình.

Việc tự nguyện giao nộp động vật hoang dã của bà Katơr Thị Kính là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức bảo vệ thiên nhiên. Đồng thời, hoạt động phối hợp giữa các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý, bảo vệ rừng góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì cân bằng sinh thái và bảo vệ tài nguyên rừng. Công an xã Bác Ái Đông khuyến cáo người dân không săn bắt, bẫy bắt, nuôi nhốt, vận chuyển hoặc mua bán trái phép động vật hoang dã. Khi phát hiện động vật hoang dã cần cứu hộ hoặc các hành vi vi phạm, hãy thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng.