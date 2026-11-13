Người dân xã An Khánh đề nghị làm rõ tiến độ giao đất dịch vụ, sửa đường xuống cấp

Qua 10 ý kiến trực tiếp, các đại biểu đề nghị làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến đời sống, từ hạ tầng dân sinh đến giải quyết thủ tục hành chính và bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Lan

Trong lĩnh vực đất đai, người dân quan tâm tiến độ xây dựng hạ tầng, bàn giao đất dịch vụ và chính sách đối với các hộ có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi vượt 1.500m². Cùng với việc giao đất, vấn đề đào tạo nghề, tạo việc làm cho nông dân sau thu hồi đất sản xuất cũng được đặt ra.

Về giao thông, các ý kiến đề nghị xã làm rõ lộ trình đầu tư những tuyến đường đã xuống cấp và các tuyến đã được phê duyệt. Với nhà văn hóa, sân chơi tại các thôn, khu dân cư, khu đô thị, người dân muốn biết cụ thể kế hoạch quy hoạch, bố trí nguồn lực và thời gian đầu tư, nâng cấp để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, rèn luyện.

Người dân phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phương Lan

Các ý kiến đề nghị làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến đời sống, dân sinh. Ảnh: Phương Lan

An toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú, xử lý công trình vi phạm, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và ô tô dừng, đỗ nơi có biển cấm cũng được nêu tại hội nghị.

Đáng chú ý, người dân phản ánh việc cập nhật, đồng bộ dữ liệu của một số người cao tuổi thuộc diện bảo trợ xã hội có lúc chưa kịp thời, gây khó khăn khi thực hiện quyền lợi bảo hiểm y tế. Đồng thời đề nghị UBND xã chỉ đạo các phòng chuyên môn khắc phục, đồng thời nâng hiệu quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và kiến nghị của người dân.

Tiếp thu, giải trình các ý kiến, Chủ tịch UBND xã Hồ Trung Nghĩa đề nghị các phòng, ban, cơ quan đưa những nội dung người dân phản ánh vào nhiệm vụ công tác để tập trung thực hiện; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, thôn, tổ dân phố phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Bí thư Đảng ủy xã An Khánh Phùng Bá Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Lan

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã An Khánh Phùng Bá Nhân nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy nhanh các dự án đang triển khai, hoàn thiện hạ tầng và thực hiện giao đất dịch vụ. Để hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 12% trở lên, địa phương xác định duy trì sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ; thúc đẩy giải phóng mặt bằng và tiến độ các dự án công nghiệp, đô thị.

Bí thư Đảng ủy xã An Khánh Phùng Bá Nhân yêu cầu hoàn thành quy hoạch chi tiết các khu dân cư, làm cơ sở triển khai hạ tầng thoát nước, giao thông, bãi đỗ xe, cây xanh; đồng thời giao nhiệm vụ cho UBND, Thường trực HĐND và các cơ quan, đơn vị.

Những kiến nghị tại cuộc đối thoại đặt ra yêu cầu cụ thể cho chính quyền xã: gắn phát triển kinh tế, đô thị với giải quyết nhu cầu dân sinh, từ đất dịch vụ, việc làm đến đường đi, sân chơi và quyền lợi khám, chữa bệnh.