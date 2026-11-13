Người dân vùng ven biển An Giang tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo

Bà Lê Thị Liễu, ngụ ấp Mương Đào C, xã Vân Khánh phát triển mô hình nuôi heo, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Hơn 15 năm thuộc diện hộ nghèo, bà Lê Thị Liễu, ngụ ấp Mương Đào C, xã Vân Khánh phải chật vật mưu sinh trong điều kiện thiếu thốn. Không có đất canh tác, tài sản đáng giá nhất của gia đình bà là căn nhà che mưa, che nắng. Bà chủ yếu sống bằng nghề làm thuê, chắt chiu từng đồng trang trải cuộc sống.

Dù muốn vươn lên thoát nghèo, nhưng do thiếu vốn và điều kiện sản xuất, bà chưa thể thực hiện được. Bà Liễu nói: “Trước đây, cuộc sống gia đình tôi rất chật vật, thu nhập chủ yếu dựa vào việc làm thuê. Mong muốn lớn nhất của tôi là có điều kiện làm ăn, có thu nhập ổn định để không còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ”.

Khi được chính quyền địa phương hỗ trợ nhà ở dành cho hộ nghèo, gia đình bà Liễu có điều kiện ổn định chỗ ở, từng bước tính toán hướng phát triển kinh tế. Năm 2025, bà nuôi heo để tăng thu nhập. Mỗi đợt, bà đầu tư khoảng 10 triệu đồng mua heo con và thức ăn. Sau khoảng 3 tháng chăm sóc, heo xuất bán, mang lại lợi nhuận khoảng 7 triệu đồng. Từ nguồn thu bước đầu, bà Liễu có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống và tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo.

Anh Phạm Văn Sang, ngụ ấp Kim Quy B, xã Vân Khánh, tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo khi kinh tế gia đình từng bước ổn định. Trước đây, cuộc sống gia đình anh gặp nhiều khó khăn. Với sự cần cù, chịu khó, anh chủ động tìm hướng làm ăn phù hợp để cải thiện thu nhập. Nhận thấy nghề làm cá khô có đầu ra tương đối ổn định, anh chọn gắn bó với công việc này để phát triển kinh tế gia đình.

Để chủ động nguồn nguyên liệu, anh tranh thủ thời gian đi đánh bắt thủy sản, vừa làm cá khô vừa có thêm thu nhập. Nhờ duy trì sản xuất và chịu khó lao động, kinh tế gia đình anh từng bước cải thiện, cuộc sống dần ổn định hơn. “Còn sức lao động, còn có cơ hội làm ăn để vươn lên nên tôi quyết định xin thoát nghèo. Muốn thoát nghèo, bản thân phải nỗ lực, phấn đấu phát triển kinh tế, không thể trông chờ mãi vào sự hỗ trợ”, anh Sang nói.

Theo Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã Vân Khánh, đến tháng 9/2025, xã rà soát có 50 hộ nghèo, trong đó có 4 hộ thoát nghèo nhờ được hỗ trợ xây dựng các mô hình sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống.

Không chỉ nỗ lực lao động để tự vươn lên, việc tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo còn xuất phát từ tinh thần sẻ chia, muốn nhường lại sự hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Điển hình như ông Trương Công Sanh, ngụ ấp Minh Hòa, xã Đông Hòa.

Anh Phạm Văn Sang, ngụ ấp Kim Quy B, xã Vân Khánh phát triển nghề làm cá khô để tăng thu nhập.

Anh Trương Công Tâm - cháu nội của ông Sanh, cho biết sau thời gian được địa phương quan tâm, hỗ trợ, cuộc sống gia đình hiện đã ổn định. Ông Sanh được con cháu chăm lo, phụng dưỡng, các nhu cầu sinh hoạt cơ bản được bảo đảm, không còn khó khăn như trước.

Nhận thấy hoàn cảnh gia đình đã cải thiện, ông Sanh chủ động viết đơn xin thoát nghèo. “Trước đây, gia đình tôi được Nhà nước và địa phương quan tâm, hỗ trợ lúc khó khăn. Nay cuộc sống đã ổn định hơn, gia đình tôi muốn nhường cơ hội hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn hơn để họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống”, anh Tâm nói.

Phó Chủ tịch UBND xã Đông Hòa Lê Minh Nhớ cho biết việc người dân tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo không chỉ thể hiện ý thức vươn lên, tinh thần tự lực trong cuộc sống mà còn tạo động lực để hộ nghèo khác noi theo, chủ động tìm hướng phát triển kinh tế gia đình.

Từ đầu năm 2026 đến nay, UBND xã Đông Hòa phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hỗ trợ xây dựng 23 căn nhà Đại đoàn kết, 20 mô hình sinh kế và tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội phát triển sản xuất. Qua rà soát, toàn xã có 19 hộ thoát nghèo, trong đó nhiều hộ tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Kết quả này cho thấy nhận thức của người dân có chuyển biến tích cực, từng bước xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại, chủ động lao động, sản xuất để ổn định cuộc sống.