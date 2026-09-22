Người dân vùng sạt lở mong sớm an cư

Hệ thống rãnh thoát nước dọc đang được hoàn thiện.

Thấp thỏm lo âu

Cứ đến mùa mưa bão, gia đình bà Hoàng Thị Hè, ở thôn A Bả, xã A Lưới 2, lại thấp thỏm vì nỗi lo sạt lở. Ngôi nhà nằm giữa hai phía có nguy cơ mất an toàn. Trước nhà, nước mưa từ trên đồi cao đổ xuống; phía sau, nước suối dâng gây xói lở đất.

Qua thời gian, phần đất quanh nhà bà Hè ngày càng bị thu hẹp, nhiều vị trí sụt lún. Mỗi khi mưa lớn, nước tràn vào nhà khiến căn nhà vốn đã xuống cấp càng thêm hư hỏng, nhiều chỗ xuất hiện vết nứt.

“Cứ mùa mưa bão đến, địa phương lại yêu cầu gia đình tôi đi sơ tán. Chúng tôi rất mong được sớm di dời đến nơi ở mới để bảo đảm an toàn”, bà Hè nói.

Đây cũng là tình trạng chung của nhiều hộ dân khác đang sinh sống tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét ở vùng cao A Lưới. Mỗi mùa mưa, họ phải đối mặt với những mối nguy do thiên tai gây ra và sơ tán khi được yêu cầu.

Từ thực tế đó, năm 2022, UBND huyện A Lưới (cũ) đã triển khai “Dự án quy hoạch sắp xếp, bố trí ổn định dân cư xã Quảng Nhâm”. Dự án có tổng diện tích hơn 23ha, trong đó khoảng 13ha được sử dụng trực tiếp; phần diện tích còn lại bố trí đất sản xuất cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cây xanh. Tổng mức đầu tư dự án gần 68 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 làm chủ đầu tư, với mục tiêu giải quyết nhu cầu đất ở, đất sản xuất cho các hộ bị mất đất hoặc đang sinh sống tại khu vực chịu ảnh hưởng của lũ quét, sạt lở ven sông, ven núi. Ngoài ra, dự án còn bố trí cho các hộ người Lào đã nhập quốc tịch Việt Nam nhưng đang gặp khó khăn về đất ở, đất sản xuất có nơi sinh sống ổn định.

Hoàn tất thủ tục để người dân làm nhà

Theo ông Hồ Văn Miên, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2, đến nay các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu dân cư đã đạt gần 98% khối lượng. Trong đó, hệ thống giao thông đã hoàn thành 4/5 tuyến đường cơ bản. Tuyến còn lại dài khoảng 60m đang được hoàn thiện. Hạ tầng điện sinh hoạt, san nền, phân lô, kè chắn sạt lở cơ bản hoàn thành. Hệ thống cấp nước sinh hoạt và rãnh thoát nước dọc đang tiếp tục được hoàn thiện.

Theo quyết định phê duyệt danh sách bố trí, tái định cư, có 84 hộ được di dời đến khu dân cư này, trong đó có 48 hộ nghèo và 36 hộ khác. Dự kiến, mỗi hộ được bố trí từ 800 - 1.000m² đất, gồm đất ở và đất sản xuất. Quỹ đất này vừa đáp ứng nhu cầu chỗ ở, vừa tạo điều kiện để người dân tiếp tục sản xuất sau khi chuyển đến nơi ở mới. Cùng với đất tái định cư, mỗi hộ còn được hỗ trợ kinh phí làm nhà, trong đó hộ nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng, các hộ khác 20 triệu đồng.

Hiện chủ đầu tư đang phối hợp với UBND xã A Lưới 2 hoàn tất các thủ tục để phân lô trên thực địa. Dự kiến trong tháng 9, việc bốc thăm phân lô và làm thủ tục giao đất cho người dân sẽ được thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng Kinh tế xã A Lưới 2 cho biết, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với địa phương và 84 hộ dân thuộc diện bố trí, tái định cư. Địa phương đang phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 đẩy nhanh các thủ tục để sớm bàn giao đất, làm cơ sở hướng dẫn người dân xây dựng nhà ở và ổn định cuộc sống. Cùng với đó, xã sẽ làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội A Lưới để hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, đầu tư xây dựng nhà sau khi được bàn giao đất.