Sáng 28/11, các cống kiểm soát triều Mương Chuối, Bến Nghé và Tân Thuận mở cửa đón người dân đến tham quan, tìm hiểu quy trình vận hành và khám phá bên trong dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM. Công trình được khởi công năm 2016, có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Trước khi bắt đầu tham quan, người dân được giới thiệu về quá trình hình thành dự án, vị trí xây dựng 8 cống kiểm soát triều, quy mô công trình cũng như nguyên lý vận hành của hệ thống.

Tại cống kiểm soát triều Mương Chuối, người dân được tham quan nhà quản lý trung tâm, tìm hiểu hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu và điều khiển tự động SCADA.

Lần đầu tiên, người dân được tận mắt chứng kiến hệ thống công trình bảo vệ khu vực mình sinh sống trước nguy cơ ngập do triều cường. Nhiều người dân ở Nhà Bè không giấu được niềm vui, phấn khởi khi sau hơn 10 năm chờ đợi, hệ thống đã chính thức đi vào hoạt động.

Anh Nguyễn Hoài Nam (phường Tân Thuận) cho biết đến tham quan công trình tại cống kiểm soát triều Mương Chuối vì tò mò trước quy mô hoành tráng của dự án. Sống gần đường Trần Xuân Soạn, nơi từng ngập nặng mỗi khi triều cường, anh kỳ vọng hệ thống khi đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm ngập, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Ở điểm tham quan cuối cùng, người dân được đến gần khu vực cống ngăn triều, trực tiếp nghe các kỹ sư vận hành giải đáp thắc mắc, giới thiệu nguyên lý hoạt động và cách đóng, mở các cửa cống.

Anh Thái Hoàng Phúc (xã Nhà Bè) cho biết, trước đây, mỗi khi triều cường, nước thường ngập nhà hai lần mỗi ngày, gia đình phải dùng ván chắn nước, vợ đi làm và con đi học cũng gặp nhiều khó khăn. Từ khi cống ngăn triều vận hành, khu vực nhà anh đã khô ráo, việc đi lại thuận tiện hơn. Anh bày tỏ niềm vui, tự hào khi tận mắt chứng kiến công trình quy mô lớn được xây dựng để bảo vệ người dân.

Dự án đi vào vận hành không chỉ mang lại niềm vui cho những hộ dân sống tại vùng rốn lũ mà còn là niềm tự hào của người dân TPHCM khi chứng kiến công trình quy mô lớn sau hơn 10 năm chờ đợi. Đây cũng là kỳ vọng về một cuộc sống ổn định, an tâm hơn, không còn thấp thỏm mỗi khi mùa triều cường đến.

Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam, chủ đầu tư dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TPHCM, cho biết ban đầu dự kiến tổ chức tham quan 3 cống Tân Thuận, Bến Nghé và Mương Chuối trong hai ngày 27 và 28/11, với số lượng tối đa 1.000 người. Tuy nhiên, do lượng khách đăng ký và tham quan đông, chương trình được mở rộng thêm ngày 29/11 để phục vụ người dân.