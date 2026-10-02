Người dân vùng dự án sân bay Gia Bình được đăng ký nhận tạm mặt bằng xây nhà

Xây dựng hạ tầng khu tái định cư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai các khu tái định cư phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình ngày 28/9/2026 và kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy phường, Ủy ban Nhân dân phường Gia Bình vừa ra thông báo về việc đăng ký nhu cầu bàn giao tạm mặt bằng tại khu tái định cư Đông Cứu 1 để các hộ dân xây dựng nhà ở.

Ủy ban Nhân dân phường Gia Bình tiếp nhận đăng ký bàn giao tạm mặt bằng tại khu tái định cư Đông Cứu 1 từ ngày 1/10 đến hết 7/10/2026 cho người dân vùng dự án sân bay Gia Bình xây nhà.

Về tiến độ xây dựng, tại Khu tái định cư Đông Cứu 1, công tác san nền cơ bản hoàn thành, đường giao thông đã cơ bản hoàn thành phần đắp nền. Hệ thống thoát nước mưa đạt khoảng 83%; cấp nước sạch và phòng cháy, chữa cháy khoảng 72%; điện hạ thế và chiếu sáng khoảng 73%.

Đơn vị thi công đã bắt đầu vận chuyển cây xanh về trồng, đồng thời triển khai các hạng mục hoàn trả đường dây điện hạ thế và trung thế 35kV.

Các khu tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan có diện tích sử dụng đất hơn 335 ha bao gồm khu tái định cư Gia Bình; khu tái định cư Đông Cứu 1; khu tái định cư Đông Cứu 2 và khu tái định cư Lương Tài. Đến nay, tiến độ các khu tái định cư đang được các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, nhiều hạng mục chưa hoàn thành.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh đang yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu tập trung tháo gỡ vướng mắc về vật liệu (như cát san lấp) để hoàn thiện dứt điểm các hạng mục hạ tầng thiết yếu như điện, nước, đường giao thông

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh có tổng mức đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng và được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 12/2025.

Dự án có quy mô khoảng 1.960 ha, đạt tiêu chuẩn cấp 4F theo phân cấp của ICAO, đặt mục tiêu đạt khoảng 30 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và lên tới 50 triệu hành khách/năm vào tầm nhìn 2050.

Về tính chất, đây là sân bay lưỡng dụng phục vụ cả dân dụng, an ninh quốc phòng và các sự kiện đối ngoại lớn như Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Dự án được định hướng xây dựng theo chuẩn quốc tế 5 sao, hướng tới mô hình sân bay thông minh, xanh và bền vững.

Ngoài ra, tỉnh Bắc Ninh còn dự định xây dựng Khu thương mại tự do gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với quy mô khoảng 5.000 ha và được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, tích hợp sản xuất, logistics, thương mại, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số; là cửa ngõ kết nối thị trường toàn cầu, trung tâm điều phối các dòng chảy kinh tế trong vùng động lực phía Bắc và thúc đẩy liên kết giữa Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh cùng các tỉnh công nghiệp lân cận.

Chi tiết việc đăng ký nhận mặt bằng tạm • Địa điểm: Khu tái định cư Đông Cứu 1. • Thời gian đăng ký: Từ ngày 1/10 đến hết ngày 7/10/2026. • Nơi nộp đăng ký: Gửi mẫu về Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Gia Bình. • Điều kiện áp dụng: Khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại một số vị trí, đủ điều kiện giao trước để người dân làm nhà trong lúc chờ hoàn thiện toàn bộ.