Người dân vùng cao tự chủ nguồn điện nhờ năng lượng sạch phân tán

Nhờ sự phổ biến của công nghệ pin lưu trữ và bộ biến tần hiệu suất cao, các mô hình thủy điện nhỏ và điện mặt trời tại nhiều bản làng biên giới phía Bắc, Tây Nguyên đã chuyển từ tự phát sang vận hành ổn định, giúp người dân tự chủ nguồn điện và mở rộng sinh kế bền vững.

Tại nhiều địa bàn biên giới phía Bắc và khu vực Tây Nguyên, việc khai thác nguồn thủy điện nhỏ từ các dòng suối hoặc lắp đặt pin mặt trời đã hiện diện từ lâu. Tuy nhiên, nếu trước đây các thiết bị này chủ yếu mang tính tự phát, manh mún với công suất vài trăm watt chỉ đáp ứng nhu cầu thắp sáng cơ bản, thì hiện nay chất lượng vận hành đã có bước chuyển rõ rệt. Sự phổ biến của công nghệ pin lưu trữ chi phí hợp lý kết hợp với các bộ biến tần hiệu suất cao đã nâng cấp những nguồn điện phân tán này thành hệ thống cấp điện ổn định, phục vụ tốt sinh hoạt gia đình, vận hành tủ lạnh bảo quản nông sản và các máy chế biến quy mô nhỏ.

Mô hình năng lượng phi tập trung trở thành giải pháp tối ưu, giúp người dân chuyển từ vai trò thụ hưởng sang trực tiếp sản xuất và tự chủ nguồn điện tại chỗ.

Thực tiễn cho thấy, quá trình chuyển dịch năng lượng xanh ở khu vực miền núi xuất phát trực tiếp từ bài toán kinh tế hộ gia đình và tính khả thi về hạ tầng. Do địa hình chia cắt phức tạp, việc đầu tư kéo lưới điện quốc gia đến từng cụm dân cư nhỏ lẻ trên núi cao đòi hỏi suất đầu tư rất lớn và tiềm ẩn nguy cơ tổn thất điện năng cao.

Trong bối cảnh đó, mô hình năng lượng phi tập trung trở thành giải pháp tối ưu, giúp người dân chuyển từ vai trò thụ hưởng sang trực tiếp sản xuất và tự chủ nguồn điện tại chỗ. Việc bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định không chỉ giảm tải áp lực cho lưới điện quốc gia, hạn chế tình trạng khai thác gỗ rừng làm chất đốt mà còn tạo dư địa phát triển các mô hình kinh tế bản địa như du lịch cộng đồng và sơ chế nông sản tại chỗ.

Ở góc độ xã hội, các công trình năng lượng quy mô nhỏ này mang lại giá trị bền vững rõ nét. Nguồn điện sạch hiện diện trong từng nếp nhà vùng cao góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền xuôi và miền ngược mà không làm phá vỡ cảnh quan tự nhiên hay tác động tiêu cực đến hệ sinh thái dòng chảy, qua đó khẳng định hiệu quả thực chất của quá trình chuyển dịch năng lượng gắn với vai trò chủ thể của người dân.