Người dân Vĩnh Phong kiến nghị hoàn trả mặt bằng đường dân sinh dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam

Quang cảnh hội nghị.

Ngày 24/9, xã Vĩnh Phong tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn xã quý III/2026.

Tại hội nghị, đại diện cấp ủy, chính quyền xã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian qua.

Người dân tập trung phản ánh, kiến nghị các vấn đề liên quan đến giao thông nông thôn, sản xuất nông nghiệp, môi trường và đời sống dân sinh.

Hội viên Hội Cựu chiến binh phát biểu tại hội nghị.

Ông Võ Văn Vững, ngụ ấp Cái Nhum, kiến nghị sớm hoàn trả mặt bằng đường dân sinh hai bên tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn; đồng thời sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Cái Chanh đã xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại.

Ông Nguyễn Văn Dậu, ngụ ấp Căn Cứ, đề nghị có chính sách hỗ trợ phân bón cho người dân sản xuất lúa hữu cơ; các ấp tăng cường phát quang bụi rậm, dặm vá, sửa chữa đường giao thông nông thôn để người dân, học sinh đi lại an toàn.

Các ý kiến, kiến nghị được lãnh đạo xã và các ngành liên quan trực tiếp trao đổi, giải trình tại hội nghị.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phong Nguyễn Chí Thanh yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể nghiêm túc tiếp thu ý kiến, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề được đoàn viên, hội viên và người dân kiến nghị.