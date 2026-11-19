Quang cảnh buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, đoàn viên, hội viên và nhân dân kiến nghị địa phương quan tâm nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại; có biện pháp xử lý tình trạng một số hộ chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy lợi, người dân đề nghị nâng cấp, nạo vét hệ thống kênh, mương phục vụ sản xuất; có giải pháp ổn định giá cả nông sản, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Đồng thời, kiến nghị ngành chức năng tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường học.

Nguyễn Văn Dậu, ngụ ấp Căn Cứ kiến nghị tại hội nghị.

Đối với lĩnh vực an ninh trật tự, người dân phản ánh tình trạng trộm cắp, vi phạm an toàn giao thông còn xảy ra trên địa bàn; đề nghị lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phong Nguyễn Chí Thanh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn và xây dựng của đoàn viên, hội viên, nhân dân trong đóng góp ý kiến. Đồng thời, đề nghị UBND xã tổng hợp, phân loại đầy đủ các kiến nghị; xây dựng kế hoạch, lộ trình giải quyết cụ thể đối với từng nội dung thuộc thẩm quyền, không để kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

Ông Nguyễn Chí Thanh cũng đề nghị HĐND xã phát huy vai trò giám sát, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; theo dõi việc thực hiện các kiến nghị đã được thống nhất tại hội nghị. Cán bộ, công chức xã cần chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, gần dân và tận tình phục vụ nhân dân.