Người dân Vĩnh Điều kiến nghị về phụ cấp, môi trường và hỗ trợ sản xuất

Cấp ủy, chính quyền xã Vĩnh Điều đối thoại với đoàn viên, hội viên và người dân địa phương.

Chiều 24/9, Đảng ủy xã Vĩnh Điều tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Tại hội nghị, hơn 10 ý kiến, kiến nghị phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân, tập trung vào các vấn đề: Chế độ phụ cấp, chính sách chăm sóc sức khỏe; môi trường, xử lý vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; hỗ trợ giống, vật tư và kỹ thuật sản xuất.

Ông Huỳnh Văn Nuôi, cựu chiến binh ấp Đồng Cơ phát biểu ý kiến.

Người dân cũng đề nghị tổ chức cho các chi hội, đoàn thể tham quan, học hỏi mô hình phát triển kinh tế ở địa phương khác; hỗ trợ đường dây điện mới bảo đảm an toàn điện và tiếp tục duy trì mô hình "Ánh sáng đường quê" tại tổ 3, ấp Đồng Cừ.

Các ý kiến thuộc thẩm quyền được lãnh đạo xã và cơ quan chuyên môn trao đổi, giải đáp tại hội nghị. Đối với những nội dung cần tiếp tục xử lý, Đảng ủy xã giao các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, giải quyết theo thẩm quyền và lộ trình. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, kiến nghị cấp trên xem xét, giải quyết.