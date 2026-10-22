Người dân ven sông Buông lại khốn khổ vì 6 tuần hứng 6 trận ngập

Ngày 22/10, nước từ thượng nguồn sông Buông đổ về và tiếp tục dâng cao tràn vào nhiều khu vực trũng thấp tại khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, TP Đồng Nai.

Nước dâng cao khu vực hầm chui cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Nhiều hộ dân cùng các tuyến đường dân sinh ở tổ 9A, 9B1 và 9C bị ngập cục bộ. Như vậy người dân nơi đây tiếp tục phải đối mặt với một đợt ngập mới sau nhiều lần nước tràn vào khu dân cư trong những tuần gần đây.

Theo ghi nhận, tại một con hẻm nhỏ thuộc tổ 9B1, nước dâng cao, chảy xiết, có đoạn cuộn thành dòng, nổi sóng như thác. Dòng nước đục ngầu tràn qua đường, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tại hầm chui dân sinh qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nước cũng dâng cao, ngập quá nửa bánh xe. Nhiều học sinh trên đường đi học về phải xắn quần lội nước, dắt xe đạp, xe máy qua khu vực ngập sâu. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương bố trí lực lượng chức năng mặc áo phao túc trực tại một số điểm ngập sâu, giăng dây cảnh báo và hỗ trợ người dân di chuyển qua khu vực có dòng nước chảy xiết.

Nước chảy xiết trong khu dân cư ven sông Buông.

Ông Võ Cường, người dân tổ 9B1, khu phố Hương Phước, cho biết nước bắt đầu tràn lên mặt đường từ khoảng 10h ngày 22/10. Đến khoảng 14h30 cùng ngày, mực nước đã dâng cao hơn 50cm. Đáng lo ngại, dù căn nhà được xây dựng sau này, nền nhà đã nâng cao hơn mặt đường khoảng 1m, gia đình ông vẫn không tránh khỏi tình trạng ngập khi nước dâng cao. “Đợt trước, nước tràn vào nhà tôi, ngập sâu khoảng 20 - 30cm. Trong khi đó, một số căn nhà phía sau nằm ở vị trí thấp hơn bị ngập sâu cả mét”, ông Cường cho hay.

Mỗi đợt nước dâng không chỉ gây khó khăn trong sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến việc đưa đón con đi học, đi lại và công việc hằng ngày. Khi nước rút, bùn đất theo dòng nước tràn vào nhà, bám đầy nền nhà và đồ đạc. Nhiều vật dụng như tivi, tủ lạnh bị ướt, hư hỏng, khiến các gia đình phải tốn thêm chi phí sửa chữa, khắc phục.

Người dân di chuyển khó khăn qua khu vực ngập.

“Năm nào bà con cũng phải dọn nhà 3-4 lần. Người dân khu vực này khổ lắm. Chúng tôi mong lãnh đạo các cấp quan tâm, có giải pháp khắc phục để người dân được sống ổn định hơn”, ông Cường bày tỏ.

Cùng chung nỗi lo, ông Nguyễn Đăng cho biết trong đợt ngập ngày 22/10, nước tràn vào nhà ông dâng cao đến đầu gối, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của gia đình.

Để hạn chế tình trạng nước tràn vào khu dân cư, ông Đăng kiến nghị cơ quan chức năng xem xét đắp đoạn bờ dài khoảng 50m nối vào khu vực mỏ đá, đồng thời nghiên cứu phương án điều chỉnh dòng chảy sông Buông nhằm giảm nguy cơ ngập cho các hộ dân trong khu vực.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người dân đến nơi an toàn.

Theo người dân địa phương, tình trạng ngập lặp đi lặp lại khiến nhiều gia đình luôn sống trong cảnh thấp thỏm mỗi khi mưa lớn hoặc nước sông dâng. Không chỉ thiệt hại tài sản, việc đi lại, học tập và sinh hoạt cũng bị gián đoạn, trong khi bùn đất sau mỗi đợt ngập tiếp tục trở thành gánh nặng đối với các hộ dân.

Thực tế, tình trạng ngập tại khu dân cư ven sông Buông, đoạn qua phường Phước Tân, đã diễn ra nhiều lần trong khoảng 6 tuần qua. Mỗi đợt nước dâng đều gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, trong đó có những đợt ngập kéo dài, mực nước lên cao và phạm vi ảnh hưởng rộng.

Một số nhà dân dù xây cao nhưng nước cũng đã mấp mé cửa.

Đợt ngập nghiêm trọng từ ngày 10 đến 12/9 khiến khoảng 320 hộ dân bị ảnh hưởng. Tại một số vị trí, nước dâng sâu khoảng 1,5m và tình trạng ngập kéo dài khoảng 60 giờ.

Video: Toàn cảnh ngập ở khu vực ven sông Buông

Đến ngày 24/9, nước sông tiếp tục tràn vào khu dân cư, ảnh hưởng khoảng 150 hộ, có nơi ngập sâu khoảng 0,8m. Ngày 30/9, khu vực này tiếp tục ghi nhận một đợt ngập mới. Đầu tháng 10, nước lại tràn vào một số khu vực dân cư, tuy mức độ nhẹ hơn những lần trước...