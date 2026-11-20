Nhiều đoạn bờ sông bị xói lở sâu, áp sát khu dân cư, đe dọa nhà ở, đất sản xuất và các công trình dân sinh. Trước nguy cơ mất an toàn ngày càng hiện hữu, người dân mong muốn các cấp, ngành sớm có giải pháp khắc phục, đảm bảo an toàn và ổn định cuộc sống lâu dài.

Sạt lở ăn sâu, nhà dân nằm sát mép vực

Tình trạng sạt lở bờ sông Hiếu, đoạn qua địa bàn phường Đông Hà, ngày càng diễn biến phức tạp, nhiều vị trí sạt lở đã ăn sâu vào khu dân cư.

Tại tổ dân phố Sông Hiếu, phường Đông Hà, tình trạng sạt lở bờ sông Hiếu đã diễn ra trong nhiều năm, nhưng khoảng hai năm trở lại đây ngày càng nghiêm trọng. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, dọc bờ sông xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đất bị dòng nước khoét sâu, tạo thành những hàm ếch lớn. Đặc biệt, có vị trí mép sạt lở chỉ còn cách tường nhà dân hơn 5m. Nhiều hàng rào tre được người dân dựng lên để cảnh báo nguy hiểm cũng bị cuốn đổ xuống lòng sông.

Không ít bụi tre, cây cổ thụ bị bật gốc, nằm ngổn ngang dưới dòng nước; nhiều cây lớn có phần gốc bị khoét rỗng, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Đáng lo ngại, tình trạng sạt lở vẫn tiếp tục diễn ra sau mỗi đợt mưa lớn, lũ lên. Khoảng cách từ mép bờ sông đến nhà ở ngày càng thu hẹp, khiến các hộ dân sinh sống trong khu vực luôn thấp thỏm, nhất là trong mùa mưa bão.

Ông Nguyễn Văn Minh, sinh sống tại tổ dân phố Sông Hiếu, phường Đông Hà cho biết, nhiều năm qua, gia đình luôn sống trong tâm trạng lo lắng khi bờ sông liên tục bị sạt lở. Hiện khoảng cách từ mép sạt lở đến móng nhà chỉ còn hơn 5m. Nếu tình trạng này tiếp diễn, nguy cơ sạt lở ăn sâu vào khu vực nhà ở là khó tránh khỏi.

"Năm nào cũng xảy ra sạt lở, mỗi năm một ít. Với tình trạng bờ sông bị khoét sâu như hiện nay, chẳng bao lâu nữa có thể ảnh hưởng đến nhà cửa. Chúng tôi mong các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ xây dựng bờ kè để người dân ổn định cuộc sống lâu dài”, ông Minh kiến nghị.

Tình trạng sạt lở bờ sông Hiếu, đoạn qua địa bàn phường Đông Hà ngày càng diễn biến phức tạp.

Cùng chung nỗi lo, ông Nguyễn Văn Thập, người dân tổ dân phố Sông Hiếu, phường Đông Hà chia sẻ, gia đình nhiều năm nay luôn sống trong tâm trạng bất an do nhà nằm sát khu vực bờ sông bị sạt lở. Đặc biệt, vào cao điểm mùa mưa bão, khi mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh tiếp tục khoét sâu vào bờ, khiến nguy cơ sạt lở ngày càng lớn, đe dọa trực tiếp đến nhà cửa và sự an toàn của các hộ dân. Người dân mong muốn mong chính quyền địa phương và các cấp quan tâm, sớm có giải pháp xây dựng bờ kè kiên cố để người dân yên tâm an cư lạc nghiệp.

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, Tổ trưởng tổ dân phố Sông Hiếu, phường Đông Hà, tình trạng sạt lở tại khu vực này đã diễn ra nhiều năm, đặc biệt sau trận lũ lớn năm 2020. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cũng đã tổ chức kiểm tra, tuy nhiên đến nay việc khắc phục vẫn chưa được triển khai do khó khăn về nguồn kinh phí.

Đoạn bờ sông Hiếu bị sạt lở trên địa bàn tổ dân phố kéo dài gần 1 km, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của gần 100 hộ dân. Người dân đã kiến nghị nhiều lần và rất mong các cơ quan chức năng sớm bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng kè, nhất là trong mùa mưa lũ, để bà con yên tâm sinh sống.

Cần giải pháp bảo vệ khu dân cư ven sông

Tình trạng sạt lở bờ sông Hiếu, đoạn qua địa bàn phường Đông Hà ngày càng diễn biến phức tạp, nhiều vị trí sạt lở đã ăn sâu vào khu dân cư.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình trạng sạt lở, chính quyền địa phương đã tăng cường kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao; tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng tránh, đồng thời xây dựng phương án di dời các hộ dân khi cần thiết.

Thời gian qua, từ nhiều nguồn lực khác nhau, một số đoạn bờ sông trên địa bàn phường Đông Hà đã được đầu tư xây dựng kè kiên cố và phát huy hiệu quả trong việc bảo vệ đất đai, khu dân cư. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vị trí chưa được đầu tư, trong khi nhu cầu kinh phí để xử lý sạt lở rất lớn, vượt quá khả năng cân đối của địa phương.

Theo đại diện lãnh đạo UBND phường Đông Hà, hiện nay, một số đoạn bờ sông chưa được đầu tư xây dựng kè do khó khăn về nguồn vốn. Về lâu dài, địa phương sẽ tiếp tục rà soát, kiến nghị các cấp, ngành quan tâm bố trí kinh phí để xây dựng kè kiên cố, hạn chế tình trạng sạt lở.

Tình trạng sạt lở bờ sông Hiếu, đoạn qua địa bàn phường Đông Hà ngày càng diễn biến phức tạp, nhiều vị trí sạt lở đã ăn sâu vào khu dân cư.

Trước mắt, nhằm chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão, phường tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh; đồng thời xây dựng phương án di dời, sẵn sàng huy động lực lượng và phương tiện hỗ trợ người dân sơ tán, di chuyển đồ đạc và tài sản đến nơi an toàn khi có tình huống khẩn cấp, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Không chỉ tại phường Đông Hà, tình trạng sạt lở bờ sông Hiếu trên địa bàn xã Hiếu Giang cũng đang diễn biến phức tạp. Sau các đợt mưa lớn và lũ lụt, nhiều đoạn bờ sông bị xói lở nghiêm trọng, đất sản xuất bị cuốn trôi, có nơi sạt lở ăn sâu vào khu vực đất canh tác và tiến sát khu dân cư. Dòng chảy thay đổi kết hợp với mưa lũ khiến hàng trăm mét bờ sông bị ảnh hưởng. Không chỉ gây mất đất sản xuất, sạt lở còn tác động đến hệ thống giao thông, các công trình hạ tầng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân.