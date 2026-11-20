Không chỉ đất sản xuất, cây trồng bị cuốn trôi, nhiều vị trí sạt lở đã ăn sâu vào khu dân cư, đe dọa trực tiếp đến nhà ở và các công trình dân sinh. Trước nguy cơ sạt lở ngày càng hiện hữu, người dân mong muốn các cấp, ngành sớm có giải pháp khắc phục, đảm bảo an toàn và ổn định cuộc sống lâu dài.

Vị trí sạt lở bờ sông Hiếu đoạn qua phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã ăn sâu vào khu dân cư, đe dọa trực tiếp đến nhà ở và các công trình dân sinh.

Tình trạng sạt lở bờ sông Hiếu, đoạn qua địa bàn phường Đông Hà, ngày càng diễn biến phức tạp, nhiều vị trí sạt lở đã ăn sâu vào khu dân cư.

Sống ngay sát khu vực sạt lở, nhiều hộ dân luôn trong tâm trạng bất an, nhất là trong mùa mưa bão.

Tình trạng sạt lở bờ sông Hiếu, đoạn qua địa bàn phường Đông Hà ngày càng diễn biến phức tạp, nhiều vị trí sạt lở đã ăn sâu vào khu dân cư.

Tại Tổ dân phố Sông Hiếu, phường Đông Hà khoảng cách từ bờ sông vào tường nhà dân chỉ còn hơn 5m.

Tại tổ dân phố Sông Hiếu, phường Đông Hà, mỗi năm bờ sông Hiếu bị sạt lở ăn sâu vào đất liền 1 - 2m.

Tại tổ dân phố Sông Hiếu, phường Đông Hà, nhiều bụi tre, cây cổ thụ bị bật gốc, nằm ngổn ngang dưới dòng nước.

Tình trạng sạt lở bờ sông Hiếu, đoạn qua địa bàn phường Đông Hà ngày càng diễn biến phức tạp.

Tình trạng sạt lở bờ sông Hiếu, đoạn qua địa bàn phường Đông Hà, ngày càng diễn biến phức tạp.

Nhiều cây cổ thụ ven bờ sông Hiếu đoạn qua tổ dân phố Sông Hiếu, phường Đông Hà, phần gốc bị dòng chảy khoét sâu, chực chờ đổ xuống bất cứ lúc nào.

Tại tổ dân phố Sông Hiếu, phường Đông Hà, những hàng rào tre được người dân dựng lên để cảnh báo nguy hiểm cũng đã bị sạt đổ xuống lòng sông.

Tình trạng sạt lở bờ sông Hiếu, đoạn qua địa bàn phường Đông Hà ngày càng diễn biến phức tạp, nhiều vị trí sạt lở đã ăn sâu vào khu dân cư.

Không chỉ đất sản xuất, cây trồng bị cuốn trôi, nhiều vị trí sạt lở bờ sông Hiếu đã ăn sâu vào khu dân cư.