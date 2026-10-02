Người dân vất vả vượt sình lầy sau mưa trên con đường đang cải tạo ở TPHCM

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, sau 3 ngày, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đây là dịp kiểm tra năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; trình độ tham mưu, chỉ huy, hiệp đồng của các lực lượng trong chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.