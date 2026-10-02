Người dân vất vả vượt sình lầy sau mưa trên con đường đang cải tạo ở TPHCM
Đường Đặng Thùy Trâm (phường Bình Lợi Trung, TPHCM) đang thi công, nhiều đoạn sình lầy sau mưa khiến người dân đi lại khó khăn, có trường hợp té ngã.
UBND phường Bình Lợi Trung cho biết đã đề nghị Ban Quản lý dự án đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương ban gạt bùn đất, gia cố tạm các vị trí hư hỏng và lắp biển báo tại những đoạn đường khó đi, bảo đảm an toàn cho người dân.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-vat-va-vuot-sinh-lay-sau-mua-tren-con-duong-dang-cai-tao-o-tphcm-2560489.html