Người dân vất vả khi khám BHYT, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM nói gì?

Khó khăn khi đặt lịch, khám BHYT phải gặp bác sĩ 2 lần

Nhiều người bệnh phản ánh việc đặt lịch khám cận ngày trên app của Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM rất khó khăn. Bên cạnh đó, sự bất tiện về quy trình khám BHYT cũng khiến không ít bệnh nhân từ bỏ quyền lợi ở khâu xét nghiệm vì phải đợi chờ lâu.

Chị N.T.T., 40 tuổi (ngụ tại Xã Bình Hưng) cho biết luôn phải đặt ngày khám bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp cho bố mẹ cách lịch hẹn của bác sĩ 3-4 tuần trở lên. Gần đây, vẫn còn cách thời điểm khám cả tuần nhưng khi lên app kiểm tra, chị đã thấy hết sạch số.

Không chỉ thế, khi con gái bị mẩn ngứa, nổi mề đay, nghi do côn trùng đốt, chị T. đặt lịch khám cho con vào sáng hôm sau cũng không được. Chị đành chọn giải pháp dậy sớm, đến bệnh viện xếp hàng lấy số.

Ngoài ra, người bệnh còn gặp bất cập liên quan khám chữa bệnh BHYT. Bà Đ.T.H., 45 tuổi (ngụ tại phường Phú Thuận) chia sẻ, tái khám bệnh thận mạn theo diện dịch vụ, chị chỉ cần mang theo chỉ định xét nghiệm từ lần khám trước, đi làm xét nghiệm trước rồi gặp bác sĩ một lần để đọc kết quả và kê đơn.

Tuy nhiên, khi thấy trên app của bệnh viện có thể sử dụng BHYT, bà đã thử lựa chọn. Điều khiến bà H. bất ngờ là mình không thể làm theo quy trình như trên. Bà được nhân viên y tế hướng dẫn phải vào gặp bác sĩ lấy chỉ định mới, sau đó đi xét nghiệm rồi quay lại gặp bác sĩ lần thứ hai trong ngày.

Bệnh nhân xếp hàng rất đông, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM luôn trong tình trạng quá tải. Ảnh: Tuấn Hùng

Việc phải gặp bác sĩ hai lần gây tốn thời gian, khiến bà H. đành bỏ quyền lợi BHYT ở khâu xét nghiệm và chỉ dùng BHYT cho đơn thuốc.

Các bệnh nhân ở hoàn cảnh tương tự như bà H. đều thắc mắc đây là quy định chung của BHYT hay do thủ tục hành chính của bệnh viện, đồng thời mong muốn được tháo gỡ vướng mắc này.

Cần làm gì khi không đặt được lịch khám trên ứng dụng?

Trước những phản ánh trên, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Viết Thắng, Trưởng Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM đã có phản hồi cụ thể với báo VietNamNet, làm rõ các vấn đề người bệnh quan tâm.

Bác sĩ Thắng cho biết, việc đăng ký khám trước qua app giúp người bệnh chủ động lựa chọn ngày khám, khung giờ và bác sĩ phù hợp. Điều này hạn chế tối đa việc phải đến bệnh viện xếp hàng lấy số từ sớm, đồng thời giảm nguy cơ hết số khám ở một số chuyên khoa.

Tuy nhiên, do nhu cầu khám tại một số chuyên khoa hoặc bác sĩ rất cao, lịch khám cận ngày có thể hết sớm. Khi không còn lịch với bác sĩ mong muốn, người bệnh có thể lựa chọn bác sĩ khác cùng chuyên khoa hoặc chọn ngày khám gần nhất.

Đối với các lần tái khám đã có kế hoạch từ trước, bệnh viện khuyến khích người bệnh đăng ký ngay sau khi kết thúc lần khám để chủ động lịch trình.

Bệnh viện cũng chia sẻ và hiểu rằng nhu cầu khám bệnh không phải lúc nào cũng có thể dự kiến trước. Đối với người bệnh được bác sĩ chỉ định tái khám sớm vì lý do chuyên môn (như theo dõi sau xuất viện, dị ứng thuốc hoặc tình trạng cần đánh giá sớm), người bệnh có thể đến quầy tiếp nhận để được hỗ trợ đăng ký khám.

Người bệnh có nhu cầu khám sớm có thể liên hệ tổng đài của bệnh viện để được hướng dẫn chi tiết. Trong trường hợp bệnh nhân có dấu hiệu cấp cứu, có thể đến ngay cơ sở y tế gần nhất, không phải đặt lịch khám

Để có được số khám trên app, nhiều bệnh nhân cho biết họ phải đặt lịch từ trước đó nhiều tuần. Điều này gây không ít sự bất tiện khiến người bệnh chưa hưởng thụ được trọn vẹn lợi ích từ ứng dụng công nghệ hiện đại như kỳ vọng. Ảnh: Tuấn Hùng

Tái khám vẫn gặp bác sĩ 2 lần là đúng quy trình

Đối với người mắc bệnh mạn tính sử dụng BHYT, bác sĩ Thắng thừa nhận quá trình khám làm tăng thời gian chờ đợi.

Dù vậy, theo quy định, BHYT chỉ thanh toán cho các cận lâm sàng có chỉ định phù hợp và được ghi nhận đầy đủ trong hồ sơ của đợt khám hiện tại. Chính vì thế, phiếu chỉ định từ lần khám trước không được sử dụng dẫn tới bệnh nhân cần gặp bác sĩ hai lần trong ngày.

Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM khẳng định quy trình trên là bắt buộc nhằm bảo đảm các chỉ định y khoa phù hợp với diễn tiến sức khỏe của người bệnh, đồng thời làm căn cứ hợp lệ để Quỹ BHYT thực hiện thanh toán.