Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tại sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh, về phía Trung Quốc có Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa; Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Tăng Diễm; Tổng Thư ký Tỉnh ủy Vương Tiến Kiện; Phó Chủ tịch chính quyền nhân dân tỉnh Từ Hạo.

Về phía Việt Nam có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh Nghiêm Việt Chung; cán bộ Tổng Lãnh sự quán tại Côn Minh và cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam.

Lãnh đạo tỉnh Vân Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tại sân bay. Ảnh: TTXVN

Tại sân bay, đông đảo thanh niên các dân tộc thiểu số tỉnh Vân Nam với trang phục sặc sỡ sắc màu đã vui mừng chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn Việt Nam bằng màn múa hát truyền thống đặc sắc.

Theo chương trình, tại tỉnh Vân Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân sẽ đến thăm khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam; gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam; dự Chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên Việt Nam tại Vân Nam; dự Diễn đàn kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc...

Nhân dân tỉnh Vân Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay. Ảnh: TTXVN

Nam nữ thanh niên các dân tộc tỉnh Vân Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tại sân bay. Ảnh: TTXVN

Trước đó, sáng nay, bên lề Tuần lễ cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Philippines, mong muốn cùng Philippines triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường; đề nghị Philippines ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027; trân trọng mời Tổng thống Philippines dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Việt Nam sẵn sàng tiếp tục là nguồn cung gạo ổn định, lâu dài cho Philippines, góp phần bảo đảm an ninh lương thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Ferdinand R. Marcos Jr. hoan nghênh đà phát triển tích cực của quan hệ hai nước sau khi thiết lập Đối tác Chiến lược tăng cường; khẳng định coi trọng Việt Nam là nước láng giềng biển và đối tác quan trọng của Philippines tại Đông Nam Á; mong muốn tăng cường hợp tác thực chất về quốc phòng - an ninh, thương mại - đầu tư, công nghệ và chuyển đổi số, nông nghiệp - an ninh lương thực.

Hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng - an ninh và hợp tác biển; phối hợp giữa các lực lượng thực thi pháp luật, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Gặp Thủ tướng Papua New Guinea James Marape, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Papua New Guinea tại khu vực Nam Thái Bình Dương cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đề nghị Papua New Guinea ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027, trân trọng mời Thủ tướng Papua New Guinea tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên chuyển hóa quan hệ chính trị tốt đẹp thành các chương trình hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; ủng hộ hai bên tăng cường hiện diện ngoại giao tại thủ đô của nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoáng sản, dầu khí, chế biến, lâm nghiệp, thủy sản, hạ tầng, viễn thông, năng lượng, lao động và đào tạo nghề; khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, hoan nghênh sinh viên Papua New Guinea sang học tập, đào tạo nghề tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Papua New Guinea James Marape. Ảnh: TTXVN

Hai bên cần cải thiện kết nối hàng không, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa và du lịch giữa hai nước.

Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương, ủng hộ Papua New Guinea tăng cường gắn kết với ASEAN.

Thủ tướng James Marape chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027; bày tỏ ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người và tốc độ phát triển của Việt Nam.

Thủ tướng James Marape cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử và nhiều cơ hội mở rộng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, sản xuất và chế biến cà phê; mong muốn doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Papua New Guinea.

Papua New Guinea ủng hộ Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 và mong muốn tăng cường gắn kết với ASEAN và sẵn sàng làm cầu nối giữa ASEAN với các quốc đảo Thái Bình Dương.