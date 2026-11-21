Người dân và du khách hòa mình vào không gian văn hóa hội tụ giữa lòng Hà Nội
Những ngày này, đông đảo người dân và du khách đã có mặt từ sớm tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm để chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.
Nghệ nhân các làng nghề tự hào mang sản phẩm của quê hương giới thiệu đến công chúng Thủ đô.
Người dân và du khách trải nghiệm các tiết trò cùng những người trực tiếp gìn giữ di sản.
Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi xem, mong các em được tận mắt chứng kiến những nét đẹp văn hóa truyền thống của Thủ đô.
Đông người dân chọn áo dài, trang phục truyền thống để xuống phố dự ngày hội.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-dan-va-du-khach-hoa-minh-vao-khong-gian-van-hoa-hoi-tu-giua-long-ha-noi-post1404838.html