Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm để chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam.

Nghệ nhân các làng nghề tự hào mang sản phẩm của quê hương giới thiệu đến công chúng Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng thăm hỏi, giao lưu với người dân và du khách trải nghiệm các sự kiện.

Khu vực Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm những ngày này đón người dân tới thăm quan, thưởng lãm, trải nghiệm các gian hàng văn hoá.

Người dân và du khách trải nghiệm các tiết trò cùng những người trực tiếp gìn giữ di sản.

Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi xem, mong các em được tận mắt chứng kiến những nét đẹp văn hóa truyền thống của Thủ đô.

Du khách quốc tế thích thú trước các di sản văn hoá Việt Nam.

Đông người dân chọn áo dài, trang phục truyền thống để xuống phố dự ngày hội.

Nhiều em nhỏ hiếu kỳ chạm vào các sản phẩm văn hoá truyền thống.

Các triển lãm sắp đặt mở cửa đón du khách tại trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội số 47 Hàng Dầu.

Người dân dừng chân tìm hiểu, trò chuyện cùng nghệ nhân làng nghề.