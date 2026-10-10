Người dân và du khách đổ về Phố đi bộ Mường Thanh tham dự Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông

Đông đảo người dân và du khách đổ về Phố đi bộ Mường Thanh, hòa mình vào không khí sôi nổi của Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV

Tại đây, người dân và du khách có dịp khám phá những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của đồng bào Mông ở nhiều vùng miền, từ trang phục truyền thống, nghề thủ công, âm nhạc dân gian đến phong tục, tập quán và ẩm thực.

Sự phong phú của các hoạt động đã tạo nên sức hút cho không gian ngày hội, đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng.

Khám phá nét đẹp văn hóa Mông qua những trải nghiệm trực tiếp

Điểm nhấn tại Phố đi bộ Mường Thanh là hệ thống gian trưng bày, giới thiệu văn hóa của 11 tỉnh có đồng bào dân tộc Mông sinh sống, gồm Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk. Mỗi địa phương mang đến những nét đặc trưng riêng, phản ánh sự phong phú trong đời sống vật chất, tinh thần cũng như những sắc thái văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Sôi động không gian trải nghiệm văn hóa Mông do các xã, phường của tỉnh Điện Biên tổ chức

Bên cạnh các gian trưng bày của 11 tỉnh, ngày hội còn có những không gian trải nghiệm văn hóa Mông do các xã, phường của tỉnh Điện Biên tổ chức, như Sam Mứn, Tìa Dình, Quài Tở, Mường Thanh và Điện Biên Phủ.

Các không gian do những đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cũng góp phần làm phong phú thêm nội dung giới thiệu, quảng bá văn hóa tại sự kiện.

Người dân và du khách có cơ hội tiếp cận văn hóa dân tộc Mông bằng nhiều hình thức sinh động

Sự hiện diện của các địa phương trong cùng một không gian tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, nơi mỗi vùng miền có cơ hội giới thiệu những nét riêng, đồng thời cùng làm nổi bật những giá trị chung trong bản sắc văn hóa dân tộc Mông.

Qua đó, Phố đi bộ Mường Thanh không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa mà còn trở thành không gian giao lưu, kết nối giữa các cộng đồng và địa phương.

Trong không khí rộn ràng của ngày hội, người dân và du khách có cơ hội tiếp cận văn hóa dân tộc Mông bằng nhiều hình thức sinh động. Những bộ trang phục truyền thống với màu sắc, hoa văn đặc trưng thu hút sự chú ý, trong khi các sản phẩm thủ công và hoạt động giới thiệu nghề truyền thống mở ra những góc nhìn gần gũi về đời sống của đồng bào.

Đáng chú ý, nghề dệt lanh và nghệ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải được giới thiệu như những nét đặc sắc trong kho tàng tri thức, kỹ năng thủ công truyền thống của người Mông.

Từ nguyên liệu, cách thức tạo hoa văn đến những sản phẩm hoàn thiện, các hoạt động trải nghiệm giúp công chúng hiểu thêm về sự khéo léo, óc sáng tạo và kinh nghiệm được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Không chỉ có nghề thủ công, những điệu dân ca, dân vũ và các phong tục, tập quán truyền thống cũng góp phần tạo nên sức sống cho không gian ngày hội. Mỗi hoạt động là một lát cắt văn hóa, phản ánh cách đồng bào Mông gìn giữ bản sắc, thể hiện tình cảm, quan niệm sống và sự gắn bó với cộng đồng.

Thông qua việc trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm, người dân và du khách có thêm cơ hội khám phá chiều sâu văn hóa đằng sau những hình ảnh, âm thanh và sản phẩm quen thuộc.

Ẩm thực dân tộc cùng các trò chơi dân gian mang đến những trải nghiệm gần gũi, góp phần làm phong phú hành trình khám phá văn hóa tại Phố đi bộ Mường Thanh. Nếu những sản phẩm thủ công thể hiện sự khéo léo, sáng tạo thì ẩm thực và trò chơi dân gian lại phản ánh những nét sinh hoạt cộng đồng, góp phần tạo nên sự đa dạng trong đời sống văn hóa của đồng bào Mông.

Việc kết hợp trưng bày với các hoạt động trải nghiệm giúp văn hóa truyền thống được giới thiệu một cách trực quan, sinh động, thay vì chỉ dừng lại ở những hình ảnh hay thông tin trên các bảng giới thiệu.

Qua đó, công chúng có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về giá trị của từng loại hình văn hóa, đồng thời cảm nhận rõ hơn sự phong phú trong đời sống tinh thần của đồng bào Mông ở các địa phương.

Kết nối các địa phương, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Sự hội tụ của 11 tỉnh cùng các xã, phường của Điện Biên tại Phố đi bộ Mường Thanh tạo điều kiện để các địa phương giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc Mông.

Những điểm tương đồng và khác biệt trong phong tục, tập quán, trang phục, nghề thủ công và sinh hoạt văn hóa được thể hiện qua từng không gian, góp phần làm rõ sự phong phú của văn hóa Mông trong đời sống các vùng miền.

Thông qua các hoạt động trưng bày, trình diễn và trải nghiệm, những giá trị văn hóa truyền thống được đưa đến gần hơn với người dân, du khách. Đây cũng là dịp để các sản phẩm thủ công, những làn điệu dân ca, điệu múa và tri thức dân gian được giới thiệu rộng rãi, góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa trong cộng đồng.

Với sự đa dạng về nội dung và hình thức thể hiện, Phố đi bộ Mường Thanh đã tạo nên điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV. Không gian này không chỉ mang đến những trải nghiệm văn hóa phong phú cho người dân và du khách mà còn góp phần tăng cường sự kết nối giữa các địa phương có đồng bào Mông sinh sống.

Các em nhỏ thích thú trải nghiệm không gian văn hóa nhiều màu sắc

Từ tiếng khèn, sắc màu trang phục đến những hoa văn trên vải, sản phẩm thủ công và hương vị ẩm thực truyền thống, mỗi hoạt động tại ngày hội đều góp phần kể câu chuyện về đời sống văn hóa của đồng bào Mông.

Qua đó, những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ tiếp tục được tôn vinh, quảng bá và lan tỏa, để lại dấu ấn trong lòng người dân, du khách khi đến với Điện Biên.