Du lịch bằng du thuyền tại Cát Bà. (Nguồn: Vietnam+)

Nghị quyết số 59/2026/QH16 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, người dân và hợp tác xã. Các chính sách tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, ưu đãi thuế, hỗ trợ phát triển sản phẩm, đào tạo lao động và mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương. Nghị quyết được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2026, có hiệu lực từ 01/01/2027 đến hết 31/12/2036.

Nhiều chính sách ưu đãi với doanh nghiệp

Thuận lợi hơn khi đầu tư. Dự án du lịch đủ điều kiện được thực hiện đồng thời, liên thông các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường. Dự án chất lượng cao, dự án động lực và dự án động lực mang tính chiến lược còn được hỗ trợ phát triển hạ tầng, ưu tiên quảng bá và kết nối thị trường.

Được ưu đãi thuế, tiền thuê đất. Với hạng mục du lịch đủ điều kiện, dự án động lực có thể hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp đến 10% trong 5 năm và được miễn, giảm tiền thuê đất. Dự án động lực mang tính chiến lược còn có thể được miễn thuế tối đa 4 năm, giảm tối đa 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Khách sạn nghỉ dưỡng từ 4 sao tại trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia, có mật độ xây dựng gộp dưới 25%, được xem xét giảm tối đa 30% tiền thuê đất trong 5 năm đối với phần diện tích cảnh quan, cây xanh, mặt nước, không gian chung không kinh doanh trực tiếp.

Có cơ hội phát triển sản phẩm và đón thêm khách. Tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư mô hình du lịch mới đủ điều kiện được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm, giảm 50% trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ mô hình đó. Doanh nghiệp hàng không, lữ hành mở mới hoặc khôi phục đường bay đưa khách đến địa phương được hỗ trợ theo chính sách của tỉnh.

Không dừng ở việc tạo thêm ưu đãi để thu hút đầu tư, cơ chế đặc thù phát triển du lịch được thiết kế theo hướng phân loại dự án, xác định rõ mức hỗ trợ tương ứng với vai trò và chất lượng đầu tư.

Đoàn doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham quan Khu du lịch Đền Hùng ở Phú Thọ. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Tạo điều kiện cho người dân, hộ kinh doanh và hợp tác xã

Có thêm điều kiện làm du lịch tại quê nhà. Dự án du lịch sinh thái, nông nghiệp, cộng đồng, làng nghề quy mô vừa và nhỏ đủ điều kiện được hỗ trợ tiếp cận vốn tín dụng, xây dựng thương hiệu, quảng bá và kết nối thị trường.

Người dân cùng tham gia quản lý, cung cấp dịch vụ và hưởng lợi theo phương án phân chia lợi ích của dự án. Địa phương có thể hỗ trợ nâng cấp cơ sở lưu trú cộng đồng, đường vào điểm du lịch, nước sạch và công trình vệ sinh.

Được hỗ trợ học nghề, có thêm cơ hội việc làm tại chỗ. Ngân sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ, quản trị và kỹ năng số cho lao động du lịch Việt Nam, ưu tiên lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số và thành viên hợp tác xã. Dự án chất lượng cao, dự án động lực và dự án động lực mang tính chiến lược phải có ít nhất 20% lao động là người địa phương.

Có đầu ra ổn định hơn cho sản phẩm OCOP. Tổ chức, doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú ký hợp đồng mua sản phẩm OCOP dài hạn được địa phương hỗ trợ theo giá trị hàng thực mua. Nhờ đó, hộ sản xuất và hợp tác xã có thêm cơ hội bán hàng lâu dài cho ngành du lịch.

Mở rộng trải nghiệm và tạo thuận lợi cho du khách

Đối với du khách, Nghị quyết cũng đưa ra một số cơ chế nhằm đa dạng hóa hoạt động du lịch và thu hút khách quốc tế. Theo đó, một số tổ hợp biểu diễn, phố lễ hội, khu giải trí có thể được thử nghiệm hoạt động 24/7 theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khách quốc tế có thêm nhiều trải nghiệm và thuận lợi từ chính sách mở rộng miễn thị thực song phương và thí điểm thị thực, cư trú đối với một số nhóm khách quốc tế lưu trú trong thời gian dài./.