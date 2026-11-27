Sức ép từ vụ nổ có thể phá hủy tường, cửa, các bộ phận chịu lực, làm sập hoàn toàn một căn nhà, thậm chí gây sập đổ nhiều căn nhà, công trình liền kề. Người bên trong và xung quanh có nguy cơ bị bỏng, chấn thương do sức ép, mảnh vỡ hoặc bị vùi lấp dưới đống đổ nát, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Đáng chú ý, vụ nổ hỗn hợp hơi gas với không khí có thể xảy ra ngay cả khi bình chứa vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy, mùi gas bất thường hoặc tiếng xì tại khu vực đặt bình phải được xem là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm. Những phản xạ quen thuộc như bật đèn để quan sát, bật quạt để đẩy mùi hoặc sử dụng thiết bị điện ngay tại nơi nghi rò rỉ có thể phát sinh tia lửa, kích hoạt cháy, nổ.

Trước tình huống này, sự bình tĩnh và cách xử lý đúng có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân ghi nhớ các nguyên tắc: cảnh báo người xung quanh, tránh thao tác có thể phát sinh tia lửa, ưu tiên đưa người ra nơi an toàn và kịp thời báo lực lượng chức năng. Chỉ thực hiện biện pháp xử lý ban đầu khi bảo đảm an toàn; không mạo hiểm tiếp cận bình gas hoặc cố khắc phục sự cố vượt quá khả năng.

Hiện trường một vụ cháy bình gas

1. Xử lý ban đầu khi phát hiện sự cố rò rỉ khí gas

Khi nghi có gas rò rỉ, cần báo động bằng lời để mọi người biết và di chuyển ra ngoài. Không bấm chuông điện; không bật, tắt đèn, quạt, máy hút mùi, cầu dao hoặc rút phích cắm trong khu vực này. Không dùng diêm, bật lửa, hút thuốc hay sử dụng điện thoại tại đó.

Chỉ khóa van bình khi có thể tiếp cận ngay và thực hiện an toàn. Nếu mùi gas nồng, tiếng xì lớn, không khóa được van hoặc đã có cháy, phải rút ra ngoài ngay. Không cố đi sâu vào nơi nghi tích tụ khí, không dùng dụng cụ cưỡng bức van khóa.

Trên đường thoát, có thể mở cửa bằng tay để thông gió tự nhiên nếu thực hiện được an toàn. Không vận hành cửa cuốn điện hoặc dùng quạt điện để đẩy khí gas. Việc mở cửa không được làm chậm quá trình đưa người ra ngoài.

Hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khó di chuyển trong khả năng bảo đảm an toàn. Khi đã ra ngoài, không quay lại lấy tài sản hoặc đi vào khu vực nguy hiểm để tìm người. Thông tin về người còn bên trong cần được báo cho lực lượng cứu nạn, kèm vị trí cuối cùng đã biết. Người ở ngoài cần cảnh báo những người khác tránh đi vào khu vực có nguy cơ.

Nếu gas đang cháy tại điểm rò, không cố dập ngọn lửa khi chưa thể ngắt nguồn gas an toàn. Khí tiếp tục thoát ra sau khi lửa bị dập có thể tích tụ, gây cháy, nổ. Không tự ôm, di chuyển bình đang rò rỉ, đang cháy hoặc bị nung nóng; để lực lượng chuyên trách xử lý.

2. Gọi trợ giúp và cung cấp đúng thông tin khi có sự cố xảy ra

Từ vị trí an toàn, gọi 114 khi rò rỉ không kiểm soát được, mùi gas nồng, có cháy hoặc nguy cơ ảnh hưởng người xung quanh. Người báo tin cần nêu địa chỉ cụ thể, tên đường, phường, xã hoặc đặc khu; bổ sung tên cơ sở, lối vào hoặc đặc điểm nhận biết nếu địa điểm khó tìm.

Tiếp đó, mô tả dấu hiệu đang xảy ra và thông tin người mắc kẹt nếu có. Chỉ cung cấp điều đã biết, nói rõ những nội dung chưa xác định và thực hiện hướng dẫn của bộ phận tiếp nhận. Có thể liên hệ đơn vị cung cấp gas để phối hợp hỗ trợ kỹ thuật, nhưng không trì hoãn việc gọi lực lượng ứng cứu khi đang có nguy hiểm.

Khi lực lượng chức năng đến, người nắm tình hình chỉ dẫn từ nơi an toàn về vị trí bình, van khóa, lối tiếp cận và khu vực có thể còn người. Người không có nhiệm vụ cần giữ khoảng cách, chấp hành hướng dẫn và giữ lối cho phương tiện làm nhiệm vụ.

Sau sự cố, không bật bếp thử, tự tháo van hoặc vá dây dẫn. Chỉ sử dụng lại khi người có chuyên môn đã kiểm tra, xử lý và xác nhận an toàn. Mùi gas giảm đi chưa đủ để khẳng định hệ thống đã được khắc phục.

3. Phản ánh dấu hiệu mất an toàn tại cơ sở kinh doanh

Khi phát hiện dấu hiệu sang chiết gas bằng dụng cụ thô sơ, thu gom bình mini để bơm chiết lại, bình hư hỏng vẫn được đưa ra sử dụng hoặc hoạt động có dấu hiệu mất an toàn, người dân cần phản ánh đến Công an hoặc UBND phường, xã, đặc khu nơi có cơ sở. Đây là thông tin để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Phản ánh nên nêu rõ địa điểm, thời gian, hoạt động quan sát được và số điện thoại liên hệ. Hình ảnh sẵn có, được ghi nhận từ vị trí an toàn, có thể giúp làm rõ thông tin. Không tự vào kho, tiếp cận bình hoặc đối chất để tìm thêm chứng cứ.

Trong trường hợp khẩn cấp, người dân có thể gọi điện phản ánh trực tiếp tại số điện thoại của Trung tá Lê Tấn Châu – Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07) (098 3481400).