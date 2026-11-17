Người dân xã Tuần Giáo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án khu thể thao

Đồng thuận từ công tác tuyên truyền, vận động

Vừa qua, Ban Quản lý và Phát triển quỹ đất xã Tuần Giáo tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho 35 hộ gia đình có liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng Khu thể thao thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Tuần Giáo.

Tại buổi chi trả, đại diện các hộ gia đình đã đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được phê duyệt. Quá trình chi trả được thực hiện theo quy định, bảo đảm công khai, giúp người dân nắm rõ các chính sách và quyền lợi liên quan.

Để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án, trước đó, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã cùng Ban Phát triển bản Chiềng Chung đã tích cực tuyên truyền, vận động, giúp các hộ bị ảnh hưởng hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của công trình cũng như chính sách bồi thường, hỗ trợ. Nhờ đó, các hộ dân đồng thuận với chủ trương triển khai và nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ.

Việc người dân đồng thuận, phối hợp trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ không chỉ góp phần tạo thuận lợi cho dự án mà còn thể hiện sự chia sẻ, chung sức của cộng đồng đối với chủ trương đầu tư công trình phục vụ lợi ích chung.

Phấn khởi khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, các hộ gia đình bày tỏ sự ủng hộ đối với dự án, kỳ vọng công trình sau khi hoàn thành sẽ góp phần thay đổi diện mạo địa phương, tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe cho Nhân dân.

Hình thành không gian văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng

Nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của Nhân dân, ngày 17.9.2026, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 2101/QĐ-CTUBND phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu thể thao thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Tuần Giáo.

Phối cảnh Khu thể thao thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Tuần Giáo

Dự án do UBND xã Tuần Giáo làm chủ đầu tư, có quy mô sử dụng đất 2,897ha, tổng mức đầu tư 48 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028.

Theo phương án đầu tư, hạng mục trọng tâm là sân vận động trung tâm với khán đài chính có mái che và khán đài phụ, tổng sức chứa 1.200 chỗ ngồi. Khu vực tầng dưới khán đài được bố trí các phòng chức năng và khu vệ sinh, phục vụ hoạt động thể thao, thi đấu và tổ chức các sự kiện của địa phương.

Dự án còn đầu tư hồ cảnh quan, đường dạo bộ dài hơn 162m, chòi nghỉ, bãi đỗ xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Các công trình sẽ tạo không gian vui chơi, sinh hoạt và rèn luyện thể thao đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người dân ở nhiều lứa tuổi.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình được kỳ vọng trở thành địa điểm tổ chức các giải đấu thể thao, ngày hội văn hóa, văn nghệ và các sự kiện cộng đồng. Đây cũng là không gian để người dân gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Khu thể thao sau khi hoàn thành sẽ tạo thêm không gian sinh hoạt, vui chơi và rèn luyện sức khỏe cho nhân dân các dân tộc Tuần Giáo

Việc đầu tư xây dựng Khu thể thao thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Tuần Giáo không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở mà còn tạo thêm động lực để địa phương nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, sự đồng thuận và ủng hộ của người dân chính là yếu tố quan trọng để dự án được triển khai thuận lợi, từng bước hình thành không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao khang trang, hiện đại, phục vụ cộng đồng của địa phương.