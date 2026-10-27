Người dân tự nguyện giao nộp súng kíp cho Bộ đội Biên phòng

Anh Đinh Văn Thảo tự nguyện giao nộp súng kíp cho cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh.

Cụ thể, hồi 14 giờ ngày 26/10/2026, anh Đinh Văn Thảo (sinh ngày 10/4/1990, trú tại xóm Nam Tuấn, xã Trà Lĩnh) đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh giao nộp 1 khẩu súng kíp đã qua sử dụng, bị han gỉ. Theo thông tin ban đầu, khẩu súng do ông nội anh Thảo cất giữ từ thời kỳ chiến tranh. Sau khi ông qua đời, gia đình không biết rõ vị trí cất giữ và nguồn gốc cụ thể của khẩu súng. Trong quá trình dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc trong gia đình, anh Thảo phát hiện khẩu súng và chủ động giao nộp cho lực lượng Bộ đội Biên phòng để tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc người dân tự nguyện giao nộp vũ khí thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý vũ khí, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.