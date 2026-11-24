Chiều 24/11, theo thông tin từ Công an xã Phước Dinh (Khánh Hòa), bà Trần Thị Tha (trú thôn An Thạnh 1, xã Phước Dinh) vừa đến trụ sở Công an xã giao nộp một cá thể rùa do bà phát hiện tại khu vực đập ngăn mặn hạ lưu sông Dinh, thuộc xã Phước Dinh.

Tiếp nhận cá thể rùa, Công an xã Phước Dinh phối hợp với Hạt Kiểm lâm Thuận Nam - Ninh Phước, UBND xã và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tân Giang - Thuận Nam tiến hành kiểm tra, xác định đây là cá thể rùa núi vàng thuộc nhóm IIB, có trọng lượng khoảng 2kg.

Lực lượng chức năng thả cá thể rùa về môi trường tự nhiên tại khu vực Hồ Núi 1.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng đã thả cá thể rùa về môi trường tự nhiên tại khu vực Hồ Núi 1, Tiểu khu 207, thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh.

Việc làm tự giác, trách nhiệm của bà Trần Thị Tha góp phần bảo vệ động vật hoang dã, giữ gìn đa dạng sinh học và lan tỏa ý thức chung tay bảo vệ thiên nhiên trong cộng đồng.

Qua sự việc, Công an xã Phước Dinh cũng mong muốn người dân tiếp tục nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã; khi phát hiện các loài động vật quý hiếm, cần chủ động thông báo, giao nộp cho cơ quan chức năng để được xử lý, chăm sóc và đưa về môi trường sống phù hợp.