Người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã được phóng sinh tại chùa

Người dân tự nguyện giao nộp số động vật cho Công an

Theo bà Lang, số động vật trên do các phật tử mang đến chùa để cúng, phóng sinh trong khuôn viên hồ nước của nhà chùa.

Số động vật được bà Lang giao nộp gồm 1 cá thể rùa răng, trọng lượng 6kg; 4 cá thể rùa đất lớn, trọng lượng 17kg; 3 cá thể rùa núi vàng, trọng lượng 3,5kg và 6 cá thể rồng Nam Mỹ, trọng lượng 16,5kg.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Cô Tô lập thủ tục và bàn giao toàn bộ số động vật trên cho Hạt Kiểm lâm khu vực 1 để kiểm tra, xác định nguồn gốc, tình trạng và xử lý theo quy định.

Công an xã Cô Tô bàn giao toàn bộ số động vật trên cho Hạt Kiểm lâm khu vực 1

Việc bà Neáng Kim Lang tự nguyện giao nộp số động vật trên góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học và chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật.