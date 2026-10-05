Người dân tự nguyện giao nộp cá thể tê tê quý hiếm

Công an xã Đăk Sao tiếp nhận cá thể tê tê

Trước đó, trong lúc đi làm rẫy, anh A Thương (trú thôn Năng Lớn, xã Đăk Sao) phát hiện một cá thể tê tê đang di chuyển ven đường. Nhận biết đây là động vật hoang dã quý hiếm, anh đã chủ động bảo vệ và đưa đến trụ sở Công an xã để giao nộp.

Qua kiểm tra, cá thể tê tê có trọng lượng khoảng 2kg, sức khỏe ổn định, không có thương tích nghiêm trọng.

Công an xã Đăk Sao đã lập biên bản tiếp nhận, đồng thời phối hợp lực lượng Kiểm lâm và cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục cần thiết để chăm sóc, tái thả cá thể tê tê về môi trường tự nhiên theo quy định.

N.Trầm - H.Vy