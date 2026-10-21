Ngày 21/10, Công an xã Xuân Hải (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể rùa núi vàng do người dân trên địa bàn chủ động giao nộp.

Qua kiểm tra ban đầu, cá thể rùa có trọng lượng 1,5kg, chiều dài 17cm, tên khoa học là Indotestudo elongata. Đây là loài thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm của Việt Nam, nhóm IIB.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Xuân Hải phối hợp với UBND xã, Hạt Kiểm lâm Ninh Hải - Thuận Bắc và các đơn vị liên quan kiểm tra sức khỏe, chăm sóc cá thể rùa, đồng thời hoàn tất các thủ tục cần thiết để tái thả về môi trường tự nhiên.

Người dân tự nguyện giao nộp cá thể rùa núi vàng quý hiếm.

Theo Công an xã Xuân Hải, việc anh Đỗ Viết Tuấn tự nguyện giao nộp động vật hoang dã thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ thiên nhiên, góp phần lan tỏa nhận thức về bảo tồn các loài động vật quý hiếm trong cộng đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không săn bắt, bẫy, giết, nuôi nhốt, vận chuyển hoặc mua bán trái phép động vật hoang dã; không tiêu thụ, sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã trái quy định.

Khi phát hiện động vật hoang dã cần cứu hộ hoặc đang lưu giữ các loài động vật này, người dân cần chủ động liên hệ cơ quan Công an, kiểm lâm hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý, giao nộp theo quy định pháp luật.