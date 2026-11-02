Ngày 2/11, Công an phường Kim Trà, TP Huế cho biết, đơn vị đã phối hợp với UBND phường và Hạt Kiểm lâm khu vực Bắc Sông Hương tiến hành tiếp nhận, bàn giao một cá thể rùa đất lớn do người dân tự nguyện giao nộp.

Người dân tự nguyện giao nộp cá thể rùa đất lớn quý hiếm ở Huế.

Trước đó, trong lúc sinh hoạt tại khu vực gần sông Bồ, ông Phạm Thái Hiền, trú tại tổ dân phố Hương Sơn, phường Kim Trà, phát hiện một cá thể rùa.

Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, ông Hiền đã chủ động liên hệ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để giao nộp cho Công an phường.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Kim Trà phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan kiểm lâm hoàn tất các thủ tục bàn giao, bảo đảm cá thể rùa được tiếp tục chăm sóc, bảo vệ và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, rùa đất lớn có tên khoa học là Heosemys grandis, thuộc họ Rùa đầm (Geoemydidae), là loài rùa nước ngọt có kích thước lớn. Loài này thường sinh sống tại các khu vực sông, suối, ao hồ, đầm lầy và vùng đất ngập nước có dòng chảy chậm.

Công an phường Kim Trà khuyến cáo người dân không săn bắt, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã.

Khi phát hiện động vật nguy cấp, quý, hiếm, người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan Công an hoặc kiểm lâm để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

Rùa đất lớn có đặc điểm nhận dạng với phần mai màu nâu sẫm hoặc xám đen, gờ nổi chạy dọc sống lưng, rìa sau mai hình răng cưa. Yếm thường có màu vàng nhạt, điểm những vệt đen tỏa ra như hình nan quạt.

Rùa đất lớn thuộc Nhóm IIB trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam. Do đó, việc bảo vệ loài này có ý nghĩa quan trọng trong gìn giữ nguồn gen quý, bảo tồn đa dạng sinh học và duy trì cân bằng hệ sinh thái tự nhiên.