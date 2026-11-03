Người dân tự nguyện giao nộp 2 cá thể kỳ đà hoa quý hiếm

Trước đó, ngày 31/10, Công an xã Đắk Song, tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận 2 cá thể kỳ đà hoa do anh Triệu Tòn Nhất (SN 1987, trú tại thôn Hà Nam Ninh, xã Đắk Song) tự nguyện giao nộp sau khi phát hiện trong quá trình làm rẫy.

Anh Triệu Tòn Nhất giao nộp các cá thể kỳ đà tại Công an xã Đắk Song.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng kiểm tra và phối hợp thả các cá thể về môi trường rừng tự nhiên.

Trước đó, trong lúc làm rẫy, anh Triệu Tòn Nhất phát hiện 2 cá thể kỳ đà. Nhận thức đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, ông chủ động liên hệ Công an xã Đắk Song để giao nộp.

Tiếp nhận thông tin, công an xã phân công cán bộ xác minh, làm việc với người dân; đồng thời phối hợp UBND xã và Hạt Kiểm lâm Nam Nung kiểm tra, xác định 2 cá thể thuộc loài kỳ đà hoa, có tên khoa học Varanus salvator. Đây là loài thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, Nhóm IIB.

Các cá thể kỳ đà được thả về môi trường tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra sức khỏe, đánh giá khả năng thích nghi của các cá thể trước khi tổ chức thả về môi trường rừng tự nhiên. Hoạt động này góp phần bảo vệ động vật hoang dã và duy trì đa dạng sinh học trên địa bàn.

Công an xã Đắk Song ghi nhận hành động tự nguyện giao nộp động vật hoang dã của ông Nhất, đồng thời khuyến cáo người dân không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán hoặc vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Trường hợp phát hiện hoặc đang nuôi giữ động vật rừng, người dân cần chủ động liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý theo quy định, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học.