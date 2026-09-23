Người dân tự nguyện đốn vườn sầu riêng để quy tập hài cốt liệt sĩ

Những ngày qua, Đội K91 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, tích cực mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vườn sầu riêng có diện tích gần 2.700m² của gia đình bà Lê Thị Đón, ngụ xã Ngũ Hiệp.

Theo bà Đón, khu vườn có hơn 100 gốc sầu riêng được trồng hơn 15 năm, hiện đang cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng mỗi năm.

Bà Lê Thị Đón bên khu vườn sầu riêng đã đốn bỏ.

Khu đất này trước đây từng là nghĩa trang tạm và đã được di dời. Cha bà Đón là ông Lê Văn Tưởng từng canh tác tại đây. Nhiều năm trước, trong lúc xẻ rãnh để trồng sầu riêng, ông Tưởng phát hiện 3 bộ hài cốt nên trình báo chính quyền địa phương.

Sau khi cha mất, mảnh vườn được để lại cho bà Đón và người em gái tiếp tục chăm sóc những gốc sầu riêng. Cây lớn dần, cho trái đều và trở thành nguồn thu nhập mỗi năm của gia đình.

Theo bà Lê Thị Đón, chỉ cần tìm thêm được một bộ hài cốt liệt sĩ là thêm một gia đình biết người thân của mình đang ở đâu, có thể đưa về thờ cúng, hương khói.

“Cây trồng hơn 15 năm, đang cho thu nhập cả trăm triệu đồng nhưng so với sự hy sinh của ông cha để đổi lấy hòa bình cho thế hệ hôm nay thì có đáng gì đâu”, bà Đón chia sẻ. Theo bà, chỉ cần tìm thêm được một bộ hài cốt liệt sĩ là thêm một gia đình biết người thân của mình đang ở đâu, có thể đưa về thờ cúng, hương khói...

Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 71 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vườn sầu riêng nói trên. Các hài cốt đều chưa xác định được danh tính, một số hài cốt còn có gói hoặc được buộc bằng bạt tăng, mảnh vải quần áo. Đội K91 đã tiến hành bảo quản theo quy định.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, quy tập được 71 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vườn sầu riêng.

Thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91, người trực tiếp chỉ huy công tác tìm kiếm, cho biết bà Đón thường xuyên có mặt tại khu vườn, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ.